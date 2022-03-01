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部屋
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最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
Garden Villa 70m²
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ファストリクエスト（2クリック）
特徴
- コーヒーメーカー
- フィットネスを許可
- ハラールフードオプション
- インターネット-Wifi
- 屋外施設
- ベジタリアンミール
- ヨガマット
最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
Sea View Villa 70m²
฿10,200 - 1 Day Test & Go
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ファストリクエスト（2クリック）
特徴
- コーヒーメーカー
- フィットネスを許可
- ハラールフードオプション
- インターネット-Wifi
- 屋外施設
- ベジタリアンミール
- ヨガマット
最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
プールアクセススイート 70m²
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特徴
- コーヒーメーカー
- ハラールフードオプション
- インターネット-Wifi
- 屋外施設
- ベジタリアンミール
- ヨガマット
最大 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
Pool View Suite 70m²
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ファストリクエスト（2クリック）
特徴
- バルコニー
- コーヒーメーカー
- ハラールフードオプション
- インターネット-Wifi
- 屋外施設
- ベジタリアンミール
- ヨガマット
サムイ島の絶妙なニッキビーチリゾート＆スパでのんびりとしたライフスタイルと豪華な快適さに足を踏み入れてください。ビーチフロントの一等地を誇るこのホテルは、熱帯の環境にありながら、現代的なデザインスキームを使用して、静かな雰囲気に活気を与えています。リパノイビーチの蒸し暑い砂浜のすぐそばで、ゲストは世界各国の料理を楽しんだり、セクシーなビートと一緒にグルーヴしたり、特製モヒートを試したり、プールサイドのイベントを楽しんだりできます。 48の独立型バンガローは、ニッキビーチリゾート＆スパのユニークなアクセントでスタイリッシュに装飾されており、フィラーや大きなアクセントはありません。それぞれが完璧に設定されており、この壮大な島で有名な夕日の最高の景色を楽しむことができます。この魅力的で夢のようなプロパティは、すべての人にとって理想的です。
ニッキビーチリゾート＆スパ
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