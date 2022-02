Ananta Burin Resort - Krabi Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Bei Buchungsanfragen werden Sie direkten Kontakt mit dem Ananta Burin Resort , und Ananta Burin Resort wird die Zahlung direkt von Ihnen einziehen.

Hotel Refund Policy Fully refundable deposit in the case of: COE rejected, Flight cancellation, if government rules change

Räume All of the following packages include the required tests, and transport. SPEZIALANGEBOT KLICKEN SIE ANFRAGE, UM ZU SEHEN Maximal von 1 Adult, 1 Child, 1 Infant Deluxe Poolblick 32 m² ฿18,900 - 7 Day Sandbox ฿14,900 - 5 Day Test & Go ฿10,900 - 4 Day Test & Go ฿6,990 - 2 Day Test & Go ฿5,490 - 1st Day Test & Go ฿5,490 - 5th Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften ฿ 5.000 Kaution

Balkon

Badewanne

Verbindungsraum

Fitness erlaubt

Internet - Wifi SPEZIALANGEBOT KLICKEN SIE ANFRAGE, UM ZU SEHEN Maximal von 1 Adult, 1 Child, 1 Infant Deluxe Pool Zugang 32 m² ฿20,900 - 7 Day Sandbox ฿16,900 - 5 Day Test & Go ฿10,900 - 4 Day Test & Go ฿7,990 - 2 Day Test & Go ฿5,990 - 1st Day Test & Go ฿5,490 - 5th Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften ฿ 5.000 Kaution

Balkon

Internationale Kanäle

Internet - Wifi SPEZIALANGEBOT KLICKEN SIE ANFRAGE, UM ZU SEHEN Maximal von 1 Adult, 1 Child, 1 Infant Pool Access Fantasy 41 m² ฿26,900 - 7 Day Sandbox ฿20,900 - 5 Day Test & Go ฿15,900 - 4 Day Test & Go ฿9,290 - 2 Day Test & Go ฿6,390 - 1st Day Test & Go ฿6,090 - 5th Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften ฿ 5.000 Kaution

Balkon

Badewanne

Internationale Kanäle

Internet - Wifi SPEZIALANGEBOT KLICKEN SIE ANFRAGE, UM ZU SEHEN Maximal von 1 Adult, 1 Child, 1 Infant Deluxe Fantasy 41 m² ฿20,900 - 7 Day Sandbox ฿16,900 - 5 Day Test & Go ฿12,900 - 4 Day Test & Go ฿6,990 - 2 Day Test & Go ฿5,990 - 1st Day Test & Go ฿5,490 - 5th Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften ฿ 5.000 Kaution

Balkon

Badewanne

Verbindungsraum

Internationale Kanäle

Internet - Wifi SPEZIALANGEBOT KLICKEN SIE ANFRAGE, UM ZU SEHEN Maximal von 1 Adult, 1 Child, 1 Infant Triple Fantasy 41 m² ฿25,900 - 7 Day Sandbox ฿19,900 - 5 Day Test & Go ฿14,900 - 4 Day Test & Go ฿8,890 - 2 Day Test & Go ฿6,190 - 1st Day Test & Go ฿5,990 - 5th Day Test & Go BUCHUNG ANFORDERN SCHNELLE ANFRAGE (2 KLICKEN) BOOKMARK Eigenschaften ฿ 5.000 Kaution

Balkon

Badewanne

Internationale Kanäle

Internet - Wifi

Wenn Sie nach einem günstig gelegenen Hotel in Krabi suchen, sind Sie im Ananta Burin Resort genau richtig. Dieses nur 27 km entfernte 4-Sterne-Hotel ist vom Flughafen aus bequem zu erreichen. Wer gerne Ausflüge unternimmt, für den sind Massage Corner, Ao Nang Krabi Boxing Stadium, Nopparathara Beach nur einige der vielen Attraktionen, die man besuchen kann. Das Ananta Burin Resort bietet auch viele Einrichtungen, die Ihren Aufenthalt in Krabi bereichern. Das Hotel bietet kostenloses WLAN in allen Zimmern, tägliche Zimmerreinigung, 24-Stunden-Rezeption, Gepäckaufbewahrung und WLAN in den öffentlichen Bereichen, um unseren Gästen den größtmöglichen Komfort zu gewährleisten. Das Ambiente des Ananta Burin Resort spiegelt sich in jedem Gästezimmer wieder. LCD/Plasma-Fernseher, Reinigungsprodukte, Kleiderständer, kostenloser Instantkaffee, kostenloser Tee sind dabei nur einige der Einrichtungen, die Ihnen zur Verfügung stehen. Das Hotel bietet fantastische Einrichtungen, einschließlich Whirlpool, Außenpool, Massage, Kinderbecken, Garten, die Ihnen dabei helfen, nach einem aufregenden Tag in der Stadt so richtig ausspannen zu können. Wenn Sie eine komfortable und günstige Unterkunft in Krabi suchen, machen Sie das Ananta Burin Resort zu Ihrem zweiten Zuhause.

ALLE SANDBOX-HOTELS ANZEIGEN Durchsuchen Sie alle 190+ SANDBOX-Hotels

Ergebnis 0.0 /5 Nicht bewertet Beyogen auf 0 Bewertungen Bewertung 0 Ausgezeichnet 0 Sehr gut 0 Durchschnittlich 0 Arm 0 Schrecklich Ananta Burin Resort , würden sich das Hotel und unsere Zuschauer sehr freuen, wenn Sie eine ausführliche Bewertung abgeben würden. ÜBERPRÜFUNG FÜR Ananta Burin Resort SIEHE ALLE BEWERTUNGEN Wenn Sie ein Gast bei, würden sich das Hotel und unsere Zuschauer sehr freuen, wenn Sie eine ausführliche Bewertung abgeben würden.