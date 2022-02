อนันตบุรินทร์รีสอร์ท - Krabi Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ อนันตบุรินทร์รีสอร์ท อยู่ในลำดับความสำคัญ และ อนันตบุรินทร์รีสอร์ท จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

Hotel Refund Policy Fully refundable deposit in the case of: COE rejected, Flight cancellation, if government rules change

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport. ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 1 Adult, 1 Child, 1 Infant ห้องดีลักซ์วิวสระว่ายน้ำ 32 m² ฿18,900 - 7 Day Sandbox ฿14,900 - 5 Day Test & Go ฿10,900 - 4 Day Test & Go ฿6,990 - 2 Day Test & Go ฿5,490 - 1st Day Test & Go ฿5,490 - 5th Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ฿ 5,000 มัดจำ

ระเบียง

อ่างอาบน้ำ

ห้องเชื่อมต่อ

อนุญาตให้ออกกำลังกาย

อินเทอร์เน็ต - Wifi ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 1 Adult, 1 Child, 1 Infant ห้องดีลักซ์พูลแอคเซส 32 m² ฿20,900 - 7 Day Sandbox ฿16,900 - 5 Day Test & Go ฿10,900 - 4 Day Test & Go ฿7,990 - 2 Day Test & Go ฿5,990 - 1st Day Test & Go ฿5,490 - 5th Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ฿ 5,000 มัดจำ

ระเบียง

ช่องต่างประเทศ

อินเทอร์เน็ต - Wifi ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 1 Adult, 1 Child, 1 Infant Pool Access Fantasy 41 m² ฿26,900 - 7 Day Sandbox ฿20,900 - 5 Day Test & Go ฿15,900 - 4 Day Test & Go ฿9,290 - 2 Day Test & Go ฿6,390 - 1st Day Test & Go ฿6,090 - 5th Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ฿ 5,000 มัดจำ

ระเบียง

อ่างอาบน้ำ

ช่องต่างประเทศ

อินเทอร์เน็ต - Wifi ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 1 Adult, 1 Child, 1 Infant Deluxe Fantasy 41 m² ฿20,900 - 7 Day Sandbox ฿16,900 - 5 Day Test & Go ฿12,900 - 4 Day Test & Go ฿6,990 - 2 Day Test & Go ฿5,990 - 1st Day Test & Go ฿5,490 - 5th Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ฿ 5,000 มัดจำ

ระเบียง

อ่างอาบน้ำ

ห้องเชื่อมต่อ

ช่องต่างประเทศ

อินเทอร์เน็ต - Wifi ข้อเสนอพิเศษ คลิกขอดู สูงสุดของ 1 Adult, 1 Child, 1 Infant Triple Fantasy 41 m² ฿25,900 - 7 Day Sandbox ฿19,900 - 5 Day Test & Go ฿14,900 - 4 Day Test & Go ฿8,890 - 2 Day Test & Go ฿6,190 - 1st Day Test & Go ฿5,990 - 5th Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ฿ 5,000 มัดจำ

ระเบียง

อ่างอาบน้ำ

ช่องต่างประเทศ

อินเทอร์เน็ต - Wifi

หากท่านกำลังมองหาโรงแรมที่ตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวกในกระบี่แล้วล่ะก็ ลองมาดูอนันตบุรินทร์รีสอร์ทได้เลย ห่างออกไปเพียง 27 กม. โรงแรม 4 ดาวแห่งนี้สามารถเข้าถึงได้ง่ายจากสนามบิน อีกทั้งยังอยู่ใกล้ มาสซาจ คอร์เนอร์, สนามมวยอ่าวนางกระบี่, หาดนพรัตน์ธารา อีกด้วย อนันตบุรินทร์รีสอร์ท มีสิ่งอำนวยสะดวกมากมายที่จะทำให้การไปพักผ่อนในกระบี่ ทางโรงแรมได้จัดเตรียม ฟรี Wi-Fi ทุกห้อง, แม่บ้านทำความสะอาดรายวัน, แผนกต้อนรับ 24 ชั่วโมง, ห้องเก็บกระเป๋า, Wi-Fi ในพื้นที่สาธารณะ การออกแบบห้องพักทุกห้องสะท้อนเอกลักษณ์ของอนันตบุรินทร์รีสอร์ท โทรทัศน์จอแอลซีดี/จอพลาสม่า, ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด, ราวตากผ้า, ฟรีกาแฟสำเร็จรูป, ชา (ฟรี) เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะคุณจะได้สัมผัส โรงแรมมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยม เช่น อ่างน้ำอุ่น สระว่ายน้ำกลางแจ้ง บริการนวด สระว่ายน้ำ (สำหรับเด็ก) สวน เพื่อช่วยให้คุณผ่อนคลายหลังจากวันที่เหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันในเมือง หากคุณกำลังมองหาที่พักที่สะดวกสบายในกระบี่แล้ว อนันตบุรินทร์ รีสอร์ท คือบ้านหลังที่สองของคุณ

แสดงโรงแรมแซนด์บ็อกซ์ทั้งหมด ค้นหาจากโรงแรม SANDBOX ทั้งหมด 190 แห่ง

คะแนน 0.0 /5 ไม่ได้จัดประเภท ขึ้นอยู่กับ 0 บทวิจารณ์ คะแนน 0 ยอดเยี่ยม 0 ดีมาก 0 เฉลี่ย 0 แย่ 0 แย่มาก อนันตบุรินทร์รีสอร์ท ทางโรงแรมและผู้ชมของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณจะแสดงความคิดเห็นโดยละเอียด ออกความคิดเห็นสำหรับ อนันตบุรินทร์รีสอร์ท ดูความคิดเห็นทั้งหมด หากคุณเป็นแขกของทางโรงแรมและผู้ชมของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณจะแสดงความคิดเห็นโดยละเอียด