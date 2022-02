Eden Beach Resort und Spa - Phang-nga Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your Buchungsanfragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Räume All of the following packages include the required tests, and transport.

Das Eden Beach Resort and Spa bietet qualitativ hochwertige Unterkünfte im Romantik-, Strände- und Sightseeing-Viertel von Khao Lak und ist eine beliebte Wahl bei Geschäfts- und Urlaubsreisenden. Das aufregende Stadtzentrum ist nur 5 km entfernt. Dank seiner günstigen Lage bietet das Hotel einfachen Zugang zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Das Eden Beach Resort and Spa bietet einen tadellosen Service und alle wichtigen Annehmlichkeiten, um den müden Reisenden zu beleben. Während ihres Aufenthalts in diesem wunderbaren Anwesen können die Gäste kostenloses WLAN in allen Zimmern, 24-Stunden-Sicherheitsdienst, tägliche Zimmerreinigung, Kamin und Post genießen. Das Eden Beach Resort and Spa beherbergt 208 Gästezimmer. Alle sind geschmackvoll eingerichtet und viele bieten sogar komfortable Annehmlichkeiten wie kostenloser Tee, Handtücher, Kamin, Kleiderständer, Hausschuhe. Die Unterkunft bietet fantastische Einrichtungen, einschließlich Verleih von Wassersport-Ausrüstung, Yoga-Raum, Schnorcheln, Privatstrand, Fitnesscenter, die Ihnen dabei helfen, nach einem aufregenden Tag in der Stadt so richtig ausspannen zu können. Das Eden Beach Resort and Spa ist ideal für Reisende, die eine charmante, komfortable und bequeme Unterkunft in Khao Lak suchen.

