Eden Beach Resort and Spa (Эден Бич Резорт энд Спа) - Phang-nga Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport.

Курортный спа-отель Eden Beach предлагает качественные номера в романтическом районе, пляжи и экскурсионный район Као Лак. Он пользуется популярностью как у деловых путешественников, так и у туристов. Волнующий центр города находится всего в 5 км. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Eden Beach Resort and Spa предлагает безупречный сервис и все необходимые удобства, чтобы оживить усталого путешественника. Среди множества услуг доступных в этом прекрасном отеле, бесплатный Wi-Fi в номерах, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, камин, почтовые услуги. В курортном спа-отеле Eden Beach 208 номеров. Все они со вкусом меблированы, и во многих даже есть такие удобства, как бесплатный чай, полотенца, камин, вешалка для одежды и тапочки. Отель предлагает фантастические удобства, в том числе прокат снаряжения для водных видов спорта, комнату для йоги, сноркелинг, частный пляж и фитнес-центр, которые помогут вам расслабиться после насыщенного дня в городе. Eden Beach Resort and Spa идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Као Лак.

