Eden Beach Resort and Spa (Эден Бич Резорт энд Спа) - Phang-nga Sandbox Hotel

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Курортный спа-отель Eden Beach предлагает качественные номера в романтическом районе, пляжи и экскурсионный район Као Лак. Он пользуется популярностью как у деловых путешественников, так и у туристов. Волнующий центр города находится всего в 5 км. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Eden Beach Resort and Spa предлагает безупречный сервис и все необходимые удобства, чтобы оживить усталого путешественника. Среди множества услуг доступных в этом прекрасном отеле, бесплатный Wi-Fi в номерах, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, камин, почтовые услуги. В курортном спа-отеле Eden Beach 208 номеров. Все они со вкусом меблированы, и во многих даже есть такие удобства, как бесплатный чай, полотенца, камин, вешалка для одежды и тапочки. Отель предлагает фантастические удобства, в том числе прокат снаряжения для водных видов спорта, комнату для йоги, сноркелинг, частный пляж и фитнес-центр, которые помогут вам расслабиться после насыщенного дня в городе. Eden Beach Resort and Spa идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Као Лак.