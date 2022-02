อีเดน บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา - Phang-nga Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport.

อีเดน บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา นำเสนอที่พักคุณภาพท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติก ชายหาด และแหล่งท่องเที่ยวของเขาหลัก ซึ่งได้รับความนิยมจากทั้งนักธุรกิจและนักท่องเที่ยว ความตื่นเต้นของใจกลางเมืองอยู่ห่างออกไปเพียง 5 กม. ด้วยทำเลที่สะดวก โรงแรมแห่งนี้จึงสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องไปชมให้ได้ของเมืองได้อย่างง่ายดาย อีเดน บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา มีบริการที่สมบูรณ์แบบและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอย่างครบครัน เพื่อคอยเติมความสดชื่นให้แก่ผู้เข้าพัก ที่พักมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้บริการแก่ผู้เข้าพัก อาทิ ฟรี Wi-Fi ทุกห้อง, ระบบความปลอดภัย 24 ชั่วโมง, แม่บ้านทำความสะอาดรายวัน, เตาผิง, บริการไปรษณีย์ อีเดน บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา มีห้องพัก 208 ห้อง ทุกห้องตกแต่งอย่างมีรสนิยม นอกจากนี้ ยังมีชาฟรี, ผ้าเช็ดตัว, เตาผิง, ราวตากผ้า, รองเท้าแตะใส่ในห้องพัก ที่พักมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยม เช่น เช่าอุปกรณ์กีฬาทางน้ำ ห้องโยคะ ดำน้ำตื้น ชายหาดส่วนตัว ศูนย์ออกกำลังกาย เพื่อช่วยให้คุณผ่อนคลายหลังจากวันที่เหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันในเมือง อีเดน บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา เป็นสถานที่เหมาะสำหรับนักเดินทางที่แสวงหาเสน่ห์ ความสะดวกสบายในเขาหลัก

แสดงโรงแรมแซนด์บ็อกซ์ทั้งหมด ค้นหาจากโรงแรม SANDBOX ทั้งหมด 190 แห่ง