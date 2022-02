Eden Beach Resort and Spa - Phang-nga Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Eden Beach Resort and Spa biedt kwaliteitsaccommodatie in de wijk romantiek, stranden, bezienswaardigheden van Khao Lak en is een populaire keuze voor zowel zakenreizigers als vakantiegangers. De opwinding van het stadscentrum ligt op slechts 5 km afstand. Dankzij de gunstige ligging biedt het hotel gemakkelijke toegang tot de must-see bestemmingen van de stad. Eden Beach Resort & Spa biedt een onberispelijke service en alle essentiële voorzieningen om de vermoeide reiziger te stimuleren. De topfaciliteiten van het hotel omvatten gratis wifi in alle kamers, 24-uursbeveiliging, dagelijkse schoonmaak, open haard, post. Eden Beach Resort & Spa heeft 208 kamers. Ze zijn allemaal smaakvol ingericht en veel bieden zelfs comfort als gratis thee, handdoeken, open haard, kledingrek en slippers. De accommodatie biedt fantastische faciliteiten, inclusief verhuur van watersportmateriaal, yogaruimte, snorkelen, privéstrand, fitnesscentrum, zodat u kunt onthaasten na een drukke dag in de stad. Eden Beach Resort and Spa is een ideale verblijfsplaats voor reizigers die charme, comfort en gemak zoeken in Khao Lak.

