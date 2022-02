Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Southern Lanta Resort is no longer operating as an SANDBOX .



เพลิดเพลินกับความงามที่ไม่มีใครแตะต้องของรีสอร์ทริมชายหาดแห่งนี้ ตั้งอยู่ท่ามกลางสวนเขตร้อนขนาดเอเคอร์พร้อมวิวทะเลอันตระการตา ที่ Southern Lanta Resort ห้องพักมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยมากมาย แขกสามารถพักผ่อนที่รีสอร์ทอันเงียบสงบซึ่งมีบังกะโล 100 หลัง ซึ่งทั้งหมดมีวิวทะเล สระว่ายน้ำ หรือสวน และเพลิดเพลินกับลานอาบแดดส่วนตัวเพื่อการผ่อนคลาย กิจกรรมบนเกาะรวมถึงการดำน้ำตื้น ดำน้ำลึก เดินป่า และทัวร์ทางเรือ ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถจัดได้จากภายในโรงแรม หลังจากสำรวจภูมิประเทศที่หลากหลายของเกาะลันตามาทั้งวัน แขกสามารถค้นพบตัวเองอีกครั้งที่สปาในสถานที่ซึ่งมอบความสุขทางประสาทสัมผัสมากมายเพื่อเอาใจแม้กระทั่งผู้ที่ชื่นชอบสปา

