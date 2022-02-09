KRABI TEST & GO

Южный курорт Ланта - Krabi Sandbox Hotel

Krabi
7.9
оценка с
442
Обновление February 9, 2022
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Southern Lanta Resort is no longer operating as an SANDBOX.

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Наслаждайтесь нетронутой красотой этого пляжного курорта, расположенного среди гектаров тропических плантаций с потрясающими видами на море. В номерах курортного отеля Southern Lanta есть множество современных удобств. Гости могут расслабиться на тихом курорте с 100 бунгало, все из которых имеют вид на море, бассейн или сады, а также отдохнуть на частных террасах для загара. На острове можно заняться сноркелингом, дайвингом, пешим туризмом и лодочными экскурсиями, которые могут быть организованы прямо в отеле. После дня знакомства с разнообразным ландшафтом Ко Ланта гости могут заново открыть для себя себя в спа-салоне на территории отеля, предлагающем множество сенсорных удовольствий, которые порадуют даже самых взыскательных любителей спа.

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Адрес / Карта

105 Moo 3 Tumbon Saladan, Klong Dao Beach, Koh Lanta, Thailand, 81150

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