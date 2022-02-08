Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

予約リクエストにより、優先的にサザンランタリゾート 直接連絡し、 サザンランタリゾートが直接支払いを回収します。

Southern Lanta Resort is no longer operating as an SANDBOX .



We have over 180+ ASQ/ALQ hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ's by clicking HERE.

センセーショナルな海の景色を望む何エーカーもの熱帯農園に囲まれたこのビーチフロントリゾートの手つかずの美しさをお楽しみください。サザンランタリゾートの客室には、モダンな設備が充実しています。海、スイミングプール、または庭園の景色を望む100棟のバンガローを備えた静かなリゾートでリラックスしたり、リラックスできるプライベートサンデッキをお楽しみください。島でのアクティビティには、シュノーケリング、ダイビング、ハイキング、ボートツアーなどがあり、すべてホテル内から手配できます。ランタ島の多様な風景を発見した1日の後、ゲストは、最も目の肥えたスパ愛好家でさえも喜ばせるために、さまざまな感覚的な喜びを備えた敷地内のスパで自分自身を再発見することができます。