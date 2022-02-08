KRABI TEST & GO

サザンランタリゾート - Krabi Sandbox Hotel

Krabi
7.9

442レビューによる評価
更新日 February 8, 2022
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センセーショナルな海の景色を望む何エーカーもの熱帯農園に囲まれたこのビーチフロントリゾートの手つかずの美しさをお楽しみください。サザンランタリゾートの客室には、モダンな設備が充実しています。海、スイミングプール、または庭園の景色を望む100棟のバンガローを備えた静かなリゾートでリラックスしたり、リラックスできるプライベートサンデッキをお楽しみください。島でのアクティビティには、シュノーケリング、ダイビング、ハイキング、ボートツアーなどがあり、すべてホテル内から手配できます。ランタ島の多様な風景を発見した1日の後、ゲストは、最も目の肥えたスパ愛好家でさえも喜ばせるために、さまざまな感覚的な喜びを備えた敷地内のスパで自分自身を再発見することができます。

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住所/地図

105 Moo 3 Tumbon Saladan, Klong Dao Beach, Koh Lanta, Thailand, 81150

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