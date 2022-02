แม่หาด เบย์ รีสอร์ท - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

แม่หาด เบย์ รีสอร์ท ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับทั้งนักเดินทางเพื่อธุรกิจและการพักผ่อน โดยตั้งอยู่อย่างเหมาะเจาะในแม่หาด ตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองเพียง 13 กม. ผู้เข้าพักสามารถเพลิดเพลินกับสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ ของเมือง อีกทั้งยังอยู่ใกล้ หาดทองหลาง, หาดสลัด, อ่าวโฉลกหลำ อีกด้วย แม่หาด เบย์ รีสอร์ท มีบริการที่สมบูรณ์แบบและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอย่างครบครัน ทางโรงแรมได้มอบบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีที่สุด เพื่อความสะดวกสบายของผู้เข้าพัก ที่พักมี ฟรี Wi-Fi ทุกห้อง, Wi-Fi ในพื้นที่สาธารณะ, ที่จอดรถ, รูมเซอร์วิส, ห้องสำหรับครอบครัว โรงแรมมีห้องพักที่ตกแต่งอย่างสวยงามจำนวน 48 ห้อง ซึ่งรวมถึงโทรทัศน์จอแอลซีดี/พลาสม่า, โทรศัพท์ในห้องน้ำ, เครื่องดื่มต้อนรับฟรี, กระจก, เครื่องชั่งน้ำหนัก ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายหรือกำลังมองหาวิธีที่จะผ่อนคลายหลังจากวันที่เหน็ดเหนื่อย คุณจะได้รับความบันเทิงจากสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นยอด เช่น อ่างน้ำอุ่น ชายหาดส่วนตัว ศูนย์ฟิตเนส สระว่ายน้ำกลางแจ้ง สระว่ายน้ำ (สำหรับเด็ก) ไม่ว่าเหตุผลในการเยี่ยมชมเกาะพะงันของท่านคืออะไร แม่หาด เบย์ รีสอร์ท คือสถานที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการพักผ่อนที่สนุกสนานและน่าตื่นเต้น

