Maehaad Bay Resort - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Situé dans le charmant quartier de Mae Haad, le Maehaad Bay Resort bénéficie d'une position dominante dans le centre romantique et balnéaire de Koh Phangan. Situé à seulement 13 km du centre-ville, les clients sont bien situés pour profiter des attractions et des activités de la ville. Pour ceux d'entre vous qui souhaitent sortir, Plage de Haad Thong Lang, Plage de Haad Salad, Baie de Chaloklum ne sont que quelques-unes des attractions offertes aux visiteurs. Au Maehaad Bay Resort, tous les efforts sont faits pour que les clients se sentent à l'aise. Pour ce faire, l'hôtel offre les meilleurs services et équipements. Pour n'en citer que quelques-uns des équipements de l'hôtel, WiFi gratuit dans toutes les chambres, WiFi dans les espaces communs, parking, room service, chambre familiale. L'hôtel comprend 48 chambres superbement aménagées, dont certaines sont dotées de télévision LCD/plasma, téléphone dans la salle de bain, boisson de bienvenue gratuite, miroir, pèse-personne. Que vous soyez un accro de la gym ou que vous cherchiez simplement un moyen de vous détendre après une longue journée, vous pourrez profiter de superbes équipements de loisirs tels que bain à remous, plage privée, centre de fitness, piscine extérieure, piscine pour enfants. Quelle que soit la raison de votre visite à Koh Phangan, le Maehaad Bay Resort est le lieu idéal pour une escapade exaltante et passionnante.

