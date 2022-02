メハードベイリゾート - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

部屋 All of the following packages include the required tests, and transport.

メーハードの美しいエリアに位置するメーハードベイリゾートは、パンガン島のロマンス、ビーチの中心地にある素晴らしいロケーションにあります。市内中心部からわずか13kmの場所にあり、町のアトラクションやアクティビティを楽しむのに最適な場所にあります。冒険したい人のために、ハードトンランビーチ、ハードサラダビーチ、チャロクラムベイは訪問者が利用できるアトラクションのほんの一部です。メハードベイリゾートでは、ゲストが快適に過ごせるようにあらゆる努力を払っています。そのために、ホテルは最高のサービスとアメニティを提供しています。ホテルの施設のいくつかを挙げれば、すべての部屋で無料のWi-Fi、公共エリアでのWi-Fi、駐車場、ルームサービス、ファミリールームがあります。ホテルには48室の美しく整えられた客室があり、その多くにはテレビ液晶/プラズマスクリーン、バスルーム電話、無料のウェルカムドリンク、鏡、体重計が含まれています。あなたがフィットネス愛好家であろうと、忙しい一日の後にリラックスする方法を探しているだけであろうと、あなたはホットタブ、プライベートビーチ、フィットネスセンター、屋外プール、プール(子供)などのトップクラスのレクリエーション施設で楽しまれます。パンガン島を訪れる理由が何であれ、メーハードベイリゾートは爽快でエキサイティングな休暇を過ごすのに最適な場所です。

すべてのサンドボックスホテルを表示 190以上のSANDBOXホテルをすべて検索