Maehaad Bay Resort 4 звезд - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport.

Курортный отель Maehaad Bay расположен в прекрасном районе Мае-Хад, в прекрасном месте в романтическом центре пляжей острова Панган. Отель расположен всего в 13 км от центра города, поэтому гости могут легко добраться до городских достопримечательностей и развлечений. Гости отеля могут насладиться посещением популярных достопримечательностей города, Пляж Хаад Тонг Ланг, Пляж Хаад Салад, Бухта Чалоклам. В Maehaad Bay Resort делается все возможное, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Для этого отель предоставляет лучшие услуги и удобства. Среди прочих удобств отеля: бесплатный Wi-Fi во всех номерах, Wi-Fi в общественных местах, парковка, обслуживание в номерах, семейный номер. В отеле 48 прекрасно оборудованных номеров, многие из которых включают телевизор с плоским экраном, телефон в ванной комнате, бесплатный приветственный напиток, зеркало и весы. Если вы энтузиаст фитнеса или просто ищете способ расслабиться после тяжелого дня, вам будут доступны первоклассные возможности для отдыха, такие как джакузи, частный пляж, фитнес-центр, открытый бассейн, бассейн (детский). Независимо от цели вашего визита в Ко Панган, Maehaad Bay Resort является идеальным местом для волнующего и захватывающего отдыха.

