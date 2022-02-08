Maehaad Bay Resort 4 звезд - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

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Курортный отель Maehaad Bay расположен в прекрасном районе Мае-Хад, в прекрасном месте в романтическом центре пляжей острова Панган. Отель расположен всего в 13 км от центра города, поэтому гости могут легко добраться до городских достопримечательностей и развлечений. Гости отеля могут насладиться посещением популярных достопримечательностей города, Пляж Хаад Тонг Ланг, Пляж Хаад Салад, Бухта Чалоклам. В Maehaad Bay Resort делается все возможное, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Для этого отель предоставляет лучшие услуги и удобства. Среди прочих удобств отеля: бесплатный Wi-Fi во всех номерах, Wi-Fi в общественных местах, парковка, обслуживание в номерах, семейный номер. В отеле 48 прекрасно оборудованных номеров, многие из которых включают телевизор с плоским экраном, телефон в ванной комнате, бесплатный приветственный напиток, зеркало и весы. Если вы энтузиаст фитнеса или просто ищете способ расслабиться после тяжелого дня, вам будут доступны первоклассные возможности для отдыха, такие как джакузи, частный пляж, фитнес-центр, открытый бассейн, бассейн (детский). Независимо от цели вашего визита в Ко Панган, Maehaad Bay Resort является идеальным местом для волнующего и захватывающего отдыха.