บ้านสามัคคี - Krabi Sandbox Hotel

หากคุณกำลังมองหาโรงแรมที่ตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวกในเกาะพีพีแล้วล่ะก็ ลองมาดู Harmony House ได้เลย โรงแรมระดับ 2 ดาวแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากความตื่นตาตื่นใจของเมือง 42 กม. ตั้งอยู่ในทำเลที่ยอดเยี่ยมและสามารถเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของเมืองได้ อีกทั้งยังอยู่ใกล้อ่าวโละดาลัม, ปริ๊นเซส ไดเวอร์ เซ็นเตอร์, แหล่งชอปปิ้งต้นไทร อีกด้วย ฮาร์โมนี เฮาส์ มีบริการที่สมบูรณ์แบบและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอย่างครบครัน เพื่อคอยเติมความสดชื่นให้แก่ผู้เข้าพัก ที่พักมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้บริการแก่ผู้เข้าพัก อาทิ ฟรี Wi-Fi ทุกห้อง, ห้องเก็บกระเป๋า, Wi-Fi ในพื้นที่สาธารณะ, ห้องสำหรับครอบครัว, ร้านอาหาร การออกแบบห้องพักทุกห้องสะท้อนเอกลักษณ์ของฮาร์โมนี เฮาส์ โทรทัศน์จอแอลซีดี/พลาสม่า, ผ้าขนหนู, อินเทอร์เน็ตไร้สาย (ไม่เสียค่าใช้จ่าย), ห้องปลอดบุหรี่, เครื่องปรับอากาศ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะคุณจะได้สัมผัส สิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจของโรงแรม ซึ่งรวมถึง บริการนวด สวน ได้รับการออกแบบเพื่อการหลบหนีและผ่อนคลาย Harmony House เป็นจุดหมายปลายทางแห่งที่พักคุณภาพเยี่ยมในเกาะพีพี

