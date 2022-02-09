KRABI TEST & GO

Гармония Дом - Krabi Sandbox Hotel

Krabi
6.4
оценка с
286
Обновление February 9, 2022
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Если вы ищете отель с удобным расположением на Ко-Пхи-Пхи, вы можете больше не искать, Harmony House - это то, что вам нужно. Этот 2-звездочный отель удобно расположен в 42 км от оживленного города. От него можно добраться до самых крупных достопримечательностей города. Гости отеля могут насладиться посещением популярных достопримечательностей города, Лох Далам Бэй, Центр дайверов Princess, Торговый район Тон сай. Предлагая гостям превосходные услуги и широкий спектр услуг, Harmony House стремится сделать ваше пребывание максимально комфортным. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, камера хранения багажа, Wi-Fi на территории, семейный номер, ресторан. Атмосфера Harmony House отражается в каждом номере. телевизор с плоским экраном, полотенца, беспроводной доступ в Интернет (бесплатный), номера для некурящих, кондиционер - лишь некоторые из удобств, которые предлагаются гостям. Удобства для отдыха в отеле, включая массаж и сад, созданы для уединения и релаксации. Harmony House идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Ко-Пхи-Пхи.

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Адрес / Карта

Moo 7 Koh Phi Phi Aonang Muang Krabi, Ao Lo Dalam, Koh Phi Phi, Thailand, 81000

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