Harmonie Huis - Krabi Sandbox Hotel

Als u op zoek bent naar een gunstig gelegen hotel in Koh Phi Phi, kijk dan niet verder dan Harmony House. Dit tweesterrenhotel ligt op 42 km van de opwinding van de stad en heeft een uitstekende locatie en biedt toegang tot de grootste attracties van de stad. Een verzorgde omgeving en de nabijheid van Loh Dalam Bay, Princess Divers Center, Ton sai winkelgebied geven dit hotel een bijzondere charme. Harmony House biedt hotelgasten superieure diensten en een breed scala aan voorzieningen en doet er alles aan om ervoor te zorgen dat uw verblijf zo comfortabel mogelijk is. De topfaciliteiten van het hotel omvatten gratis wifi in alle kamers, bagageopslag, wifi in openbare ruimtes, familiekamer, restaurant. De sfeer van Harmony House is terug te vinden in elke kamer. plasma tv, handdoeken, draadloos internet (gratis), rookvrije kamers, airconditioning zijn slechts enkele van de faciliteiten die u ter beschikking staan. De recreatieve faciliteiten van het hotel, zoals massage, tuin, zijn ontworpen om te ontsnappen en te ontspannen. Harmony House is uw one-stop-bestemming voor kwaliteitshotelaccommodaties in Koh Phi Phi.

