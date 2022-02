AC 2 Resort - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Kamers All of the following packages include the required tests, and transport.

Het AC 2 Resort is gerenoveerd in , en garandeert gasten een plezierig verblijf in Koh Tao voor zaken of plezier. De opwinding van het stadscentrum is slechts weg. Een verzorgde omgeving en de nabijheid van Rainbow Fish Divers, Sairee Beach, Goodtime Adventures geven dit hotel een bijzondere charme. AC 2 Resort biedt hotelgasten superieure diensten en een breed scala aan voorzieningen en doet er alles aan om ervoor te zorgen dat uw verblijf zo comfortabel mogelijk is. Gratis wifi in alle kamers, versneld in- en uitchecken, wifi in openbare ruimtes, parkeerplaats, roomservice zijn slechts enkele van de faciliteiten die AC 2 Resort onderscheiden van andere hotels in de stad. De sfeer van AC 2 Resort komt terug in elke kamer. plasma tv, internet (draadloos), draadloos internet (gratis), airconditioning, wekservice zijn slechts enkele van de faciliteiten die u ter beschikking staan. De accommodatie biedt fantastische voorzieningenen, inclusief boten, kano, verhuur van watersportmateriaal, snorkelen, privéstrand, zodat u kunt onthaasten na een drukke dag in de stad. Ontdek een boeiende mix van professionele service en een breed scala aan faciliteiten in AC 2 Resort.

