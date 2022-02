AC 2 Resort - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Das AC 2 Resort wurde im Jahr renoviert und garantiert seinen Gästen einen angenehmen Aufenthalt, egal ob geschäftlich oder privat auf Koh Tao. Die Aufregung der Innenstadt ist nur weg. Eine gepflegte Umgebung und die Nähe zu Rainbow Fish Divers, Sairee Beach, Goodtime Adventures verleihen diesem Hotel einen besonderen Charme. Das AC 2 Resort hat sich mit seinem herausragenden Service und einer breiten Palette an Einrichtungen dazu verpflichtet, Ihnen den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu machen. Kostenloses WLAN in allen Zimmern, Express Check-in/Check-out, WLAN in öffentlichen Bereichen, Parkmöglichkeiten, Zimmerservice sind nur einige der vielen Einrichtungen, die das AC 2 Resort von anderen Hotels in der Stadt abheben. Das Ambiente des AC 2 Resort spiegelt sich in jedem Gästezimmer wieder. LCD-/Plasma-Fernseher, WLAN-Internetzugang, WLAN-Internetzugang (kostenlos), Klimaanlage, Weckdienst sind dabei nur einige der Einrichtungen, die Ihnen zur Verfügung stehen. Das Hotel bietet fantastische Einrichtungen, einschließlich Boote, Kanu, Verleih von Wassersport-Ausrüstung, Schnorcheln, Privatstrand, die Ihnen dabei helfen, nach einem aufregenden Tag in der Stadt so richtig ausspannen zu können. Entdecken Sie im AC 2 Resort eine ansprechende Mischung aus professionellem Service und einer breiten Palette von Annehmlichkeiten.

