เอซี 2 รีสอร์ท - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport.

AC 2 Resort ได้รับการปรับปรุงใหม่ใน โดยรับประกันการเข้าพักอย่างรื่นรมย์ไม่ว่าจะอยู่ที่เกาะเต่าเพื่อธุรกิจหรือเพื่อการพักผ่อน ความตื่นเต้นของใจกลางเมืองอยู่ห่างออกไปเท่านั้น อีกทั้งยังอยู่ใกล้ เรนโบว์ ฟิช ไดเวอร์, หาดทรายรี, กู๊ดไทม์ แอดเวนเจอร์ อีกด้วย เอซี 2 รีสอร์ท มีบริการที่สมบูรณ์แบบและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอย่างครบครัน เพื่อคอยเติมความสดชื่นให้แก่ผู้เข้าพัก ฟรี Wi-Fi ทุกห้อง, เช็คอิน/เช็คเอาต์ด่วน, Wi-Fi ในพื้นที่สาธารณะ, ที่จอดรถ, รูมเซอร์วิส เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสิ่งอำนวยความสะดวกที่ท่านจะได้สัมผัสเมื่อเข้าพัก การออกแบบห้องพักทุกห้องสะท้อนเอกลักษณ์ของเอซี 2 รีสอร์ท โทรทัศน์จอแอลซีดี/จอพลาสม่า, อินเทอร์เน็ต - ไร้สาย, อินเทอร์เน็ต - ไร้สาย (ไม่เสียค่าใช้จ่าย), เครื่องปรับอากาศ, บริการโทรปลุก เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะพบเห็นได้ทั่วที่พัก โรงแรมมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยม เช่น เรือ เรือแคนู เช่าอุปกรณ์กีฬาทางน้ำ ดำน้ำตื้น ชายหาดส่วนตัว เพื่อช่วยให้คุณผ่อนคลายหลังจากวันที่เหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันในเมือง พบการผสมผสานที่ลงตัวจากบริการแบบมืออาชีพและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันที่เอซี 2 รีสอร์ท

