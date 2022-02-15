AC 2 Resort - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Отремонтированный отель AC 2 Resort гарантирует гостям приятное пребывание, будь то на острове Ко Тао по работе или на отдыхе. Волнение центра города только далеко. Также, в непосредственной близости находятся Rainbow Fish Divers, Пляж Сайри, Goodtime Adventures. Предлагая гостям превосходные услуги и широкий спектр услуг, AC 2 Resort делает все возможное, чтобы ваше пребывание было максимально комфортным. Бесплатный Wi-Fi во всех номерах, экспресс-регистрация заезда / отъезда, Wi-Fi в общественных местах, парковка, обслуживание номеров - вот лишь некоторые из удобств, которые выделяют AC 2 Resort среди других отелей города. Атмосфера AC 2 Resort отражена в каждом номере. телевизор с плоским экраном, беспроводной доступ в Интернет, беспроводной доступ в Интернет (бесплатный), кондиционер, услуга «звонок-будильник» - это лишь некоторые из удобств, которые предлагаются на всей территории отеля. Отель предлагает фантастические удобства, в том числе лодки, каноэ, прокат снаряжения для водных видов спорта, сноркелинг, частный пляж, чтобы помочь вам расслабиться после насыщенного дня в городе. Откройте для себя привлекательное сочетание профессионального обслуживания и широкий спектр функций в AC 2 Resort.