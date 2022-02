AC 2 Resort - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport.

Отремонтированный отель AC 2 Resort гарантирует гостям приятное пребывание, будь то на острове Ко Тао по работе или на отдыхе. Волнение центра города только далеко. Также, в непосредственной близости находятся Rainbow Fish Divers, Пляж Сайри, Goodtime Adventures. Предлагая гостям превосходные услуги и широкий спектр услуг, AC 2 Resort делает все возможное, чтобы ваше пребывание было максимально комфортным. Бесплатный Wi-Fi во всех номерах, экспресс-регистрация заезда / отъезда, Wi-Fi в общественных местах, парковка, обслуживание номеров - вот лишь некоторые из удобств, которые выделяют AC 2 Resort среди других отелей города. Атмосфера AC 2 Resort отражена в каждом номере. телевизор с плоским экраном, беспроводной доступ в Интернет, беспроводной доступ в Интернет (бесплатный), кондиционер, услуга «звонок-будильник» - это лишь некоторые из удобств, которые предлагаются на всей территории отеля. Отель предлагает фантастические удобства, в том числе лодки, каноэ, прокат снаряжения для водных видов спорта, сноркелинг, частный пляж, чтобы помочь вам расслабиться после насыщенного дня в городе. Откройте для себя привлекательное сочетание профессионального обслуживания и широкий спектр функций в AC 2 Resort.

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ SANDBOX Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX