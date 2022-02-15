PHUKET TEST & GO

AC 2 Resort - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Samui (SHA+)
7.7
оценка с
206
Обновление February 15, 2022
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This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера

All of the following packages include the required tests, and transport.

Отремонтированный отель AC 2 Resort гарантирует гостям приятное пребывание, будь то на острове Ко Тао по работе или на отдыхе. Волнение центра города только далеко. Также, в непосредственной близости находятся Rainbow Fish Divers, Пляж Сайри, Goodtime Adventures. Предлагая гостям превосходные услуги и широкий спектр услуг, AC 2 Resort делает все возможное, чтобы ваше пребывание было максимально комфортным. Бесплатный Wi-Fi во всех номерах, экспресс-регистрация заезда / отъезда, Wi-Fi в общественных местах, парковка, обслуживание номеров - вот лишь некоторые из удобств, которые выделяют AC 2 Resort среди других отелей города. Атмосфера AC 2 Resort отражена в каждом номере. телевизор с плоским экраном, беспроводной доступ в Интернет, беспроводной доступ в Интернет (бесплатный), кондиционер, услуга «звонок-будильник» - это лишь некоторые из удобств, которые предлагаются на всей территории отеля. Отель предлагает фантастические удобства, в том числе лодки, каноэ, прокат снаряжения для водных видов спорта, сноркелинг, частный пляж, чтобы помочь вам расслабиться после насыщенного дня в городе. Откройте для себя привлекательное сочетание профессионального обслуживания и широкий спектр функций в AC 2 Resort.

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Адрес / Карта

1 Moo 1,Sairee Beach , Sairee Beach, Koh Tao, Thailand, 84280

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