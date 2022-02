AC 2 Resort - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Pièces All of the following packages include the required tests, and transport.

Rénové en , l'AC 2 Resort garantit à ses clients un séjour agréable que ce soit à Koh Tao pour affaires ou pour le plaisir. L'effervescence du centre-ville n'est que de loin. Un environnement bien entretenu et sa proximité avec Rainbow Fish Divers, Sairee Beach, Goodtime Adventures confèrent à cet hôtel un charme unique. Offrant aux clients de l'hôtel des services de qualité supérieure et une large gamme d'équipements, l'AC 2 Resort s'engage à faire en sorte que votre séjour soit aussi confortable que possible. WiFi gratuit dans toutes les chambres, check-in/out express, WiFi dans les espaces communs, parking, service d'étage ne sont que quelques-uns des équipements qui différencient l'AC 2 Resort des autres hôtels de la ville. L'ambiance de l'AC 2 Resort se reflète dans chaque chambre. télévision écran LCD/plasma, accès internet - sans fil, accès internet - sans fil (gratuit), climatisation, service de réveil ne sont que quelques-uns des équipements disponibles à travers l'établissement. L'hôtel propose des équipements fantastiques, comprenant entre autres bateaux, canoë, location de matériel de sports nautiques, plongée avec tuba, plage privée, pensés pour que vous vous détendiez après une journée harassante en ville. Découvrez un mélange attrayant de service professionnel et un large éventail de fonctionnalités à AC 2 Resort.

AFFICHER TOUS LES HTELS SANDBOX Recherchez parmi les 190+ hôtels SANDBOX