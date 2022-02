Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Gelegen in het hart van Nathon, is Tawantok Beach Villas - an elite haven een ideale uitvalsbasis om Samui te ontdekken. Met zijn ligging net van het stadscentrum en 30 km van de luchthaven, trekt dit 5-sterrenhotel jaarlijks vele reizigers. Dankzij de gunstige ligging biedt het hotel gemakkelijke toegang tot de must-see bestemmingen van de stad. Tawantok Beach Villas - een elite toevluchtsoord biedt gasten superieure diensten en een breed scala aan voorzieningen en doet er alles aan om ervoor te zorgen dat uw verblijf zo comfortabel mogelijk is. De topfaciliteiten van het hotel omvatten gratis wifi in alle kamers, 24-uursbeveiliging, dagelijkse schoonmaak, boodschappen bezorging, privé inchecken/uitchecken. Het pand beschikt over 5 prachtig ingerichte kamers, waarvan vele met flatscreen televisie, extra badkamer, kinderstoel, schoonmaakproducten, kledingrek. De accommodatie biedt fantastische voorzieningenen, inclusief fitnesscentrum, zwembad (buiten), duiken, vissen, massage, zodat u kunt onthaasten na een drukke dag in de stad. Als u op zoek bent naar comfortabele en handige accommodatie in Samui, maak dan van Tawantok Beach Villas - een elite-toevluchtsoord uw thuis weg van huis.

