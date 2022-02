Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

ナトンの中心部に位置するタワントクビーチヴィラは、サムイ島を探索するのに理想的な場所です。市内中心部からわずか30kmの場所にあるこの5つ星ホテルは、毎年多くの旅行者を魅了しています。便利なロケーションにあり、市内の必見の目的地に簡単にアクセスできます。優れたサービスと幅広いアメニティをゲストに提供するタワントクビーチヴィラは、エリートヘブンであり、可能な限り快適な滞在をお約束します。宿泊施設の主な機能には、全室での無料Wi-Fi、24時間セキュリティ、毎日のハウスキーピング、食料品の配達、プライベートチェックイン/チェックアウトが含まれます。プロパティは、5つの美しく整えられた客室を備えており、その多くには、フラットスクリーンテレビ、追加のバスルーム、子供用ハイチェア、掃除用品、ハンガーラックが含まれています。宿泊施設には、フィットネスセンター、屋外プール、ダイビング、釣り、マッサージなどの素晴らしい施設があり、街でのアクション満載の一日の後にリラックスするのに役立ちます。サムイ島で快適で便利な宿泊施設をお探しの場合は、タワントクビーチヴィラをご利用ください。

