you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Niché au cœur de Nathon, Tawantok Beach Villas - un havre d'élite est un endroit idéal pour découvrir Samui. Grâce à son emplacement juste à côté du centre-ville et à 30 km de l'aéroport, cet établissement 5 étoiles attire chaque année de nombreux voyageurs. Grâce à son emplacement idéal, l'établissement offre un accès facile aux destinations incontournables de la ville. Offrant à ses clients des services de qualité supérieure et une large gamme d'équipements, Tawantok Beach Villas - un havre d'élite s'engage à faire en sorte que votre séjour soit aussi confortable que possible. Les principales caractéristiques de l'établissement incluent Wi-Fi gratuit dans toutes les chambres, sécurité 24h/24, ménage quotidien, livraison de courses, enregistrement/départ privés. L'établissement comprend 5 chambres superbement aménagées, dont certaines sont dotées de télévision à écran plat, salle de bain supplémentaire, chaise haute pour enfants, produits d'entretien, portant pour vêtements. L'établissement propose des équipements fantastiques, comprenant entre autres centre de fitness, piscine extérieure, plongée, pêche, massage, pensés pour que vous vous détendiez après une journée harassante en ville. Lorsque vous recherchez un hébergement confortable et pratique à Samui, faites de Tawantok Beach Villas - un havre d'élite votre chez-soi loin de chez vous.

