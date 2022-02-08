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Удобно расположенный в самом сердце Натона, Tawantok Beach Villas - это элитная гавань, это идеальное место для знакомства с Самуи. Этот 5-звездочный отель, расположенный недалеко от центра города и в 30 км от аэропорта, ежегодно привлекает множество путешественников. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Tawantok Beach Villas - это элитная гавань, предлагающая гостям превосходные услуги и широкий спектр удобств, которые сделают ваше пребывание максимально комфортным. Лучшие услуги объекта размещения включают бесплатный Wi-Fi в номерах, круглосуточную охрану, ежедневную уборку, доставку продуктов, индивидуальную регистрацию заезда / отъезда. В отеле есть 5 прекрасно оборудованных номеров, во многих из которых есть телевизор с плоским экраном, дополнительная ванная комната, детский стульчик, чистящие средства и вешалка для одежды. Отель предлагает фантастические удобства, в том числе фитнес-центр, открытый бассейн, дайвинг, рыбалку, массаж, чтобы помочь вам расслабиться после насыщенного дня в городе. Если вы ищете комфортное и удобное проживание на Самуи, сделайте Tawantok Beach Villas элитным убежищем для вашего дома вдали от дома.