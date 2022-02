カサデマールホテル - Samui Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

部屋 All of the following packages include the required tests, and transport.

チャウエンの好立地にあるカーサデマルホテルは、サムイ島での小旅行の出発点として理想的です。市内中心部からわずか1kmのホテルの戦略的なロケーションにより、ゲストは多くの地元の名所にすばやく簡単に行くことができます。便利なロケーションにあるこのホテルは、市内の必見の目的地に簡単にアクセスできます。 このサムイホテルでは、比類のない豊富なサービスとアメニティをご利用ください。ホテルにご宿泊のお客様は、全室での無料Wi-Fi、24時間対応のフロントデスク、荷物預かり、公共エリアでのWi-Fi、駐車場などの館内機能を利用できます。 ホテルには、スーペリア、デラックスヴィラ、ビーチフロントヴィラ、ビーチフロントプールヴィラなど、さまざまなタイプの客室があります。すべてのヴィラはホテルの本館にあり、スーペリアルームはビーチの向かいの建物にあります。さらに、すべての客室にはさまざまな快適さが備わっています。多くの客室はインターネットアクセスも提供しています–ワイヤレス(無料)、モーニングコール、プライベートプール、禁煙ルーム、エアコンは、最も目の肥えたゲストを喜ばせます。一日中、屋外プールのリラックスした雰囲気をお楽しみいただけます。訪問の目的が何であれ、カサデマールホテルはサムイでの滞在に最適です。

すべてのサンドボックスホテルを表示 190以上のSANDBOXホテルをすべて検索

スコア 0.0 /5 未評価 に基づく 0 レビュー 評価 0 優れた 0 とても良い 0 平均 0 貧しい 0 ひどい カサデマールホテルゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。 レビューを残す カサデマールホテル すべてのレビューを見る ゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。

パートナーホテル スカイビーチホテル 9.5 との評価

23 レビュー から ฿-1 チャウエンノイプールヴィラ 8 との評価

464 レビュー から ฿-1