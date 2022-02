Hôtel Casa De Mar - Samui Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Pièces All of the following packages include the required tests, and transport.

Bien placé à Chaweng, l'hôtel Casa De Mar est le point de départ idéal pour vos excursions à Samui. À seulement 1 kilomètre du centre-ville, l'emplacement stratégique de l'hôtel permet aux clients de rejoindre rapidement et facilement de nombreux points d'intérêt locaux. Grâce à son emplacement idéal, l'hôtel offre un accès facile aux destinations incontournables de la ville. Profitez d'une profusion de services et d'équipements inégalés dans cet hôtel de Samui. Les clients de l'hôtel peuvent profiter d'équipements sur place tels qu'une connexion Wi-Fi gratuite dans toutes les chambres, une réception ouverte 24h/24, une bagagerie, une connexion Wi-Fi dans les espaces publics et un parking. L'hôtel propose un certain nombre de types de chambres allant de Superior, Deluxe Villa, Beach Front Villa et Beach Front Pool Villa. Toutes les villas sont situées dans le bâtiment principal de l'hôtel tandis que la chambre supérieure est située dans le bâtiment en face de la plage. De plus, toutes les chambres offrent une variété de conforts. De nombreuses chambres offrent même un accès Internet - sans fil (gratuit), service de réveil, piscine privée, chambres non-fumeurs et climatisation pour satisfaire les clients les plus exigeants. Tout au long de la journée, vous pourrez profiter de l'atmosphère relaxante de la piscine extérieure. Quel que soit le but de votre visite, l'hôtel Casa De Mar est un excellent choix pour votre séjour à Samui.

