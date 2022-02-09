SAMUI TEST & GO

滨海之家酒店 - Samui Sandbox Hotel

Samui
8.7
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更新于 February 9, 2022
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位于查汶海滩，地理位置优越，滨海之家酒店是苏梅岛短途游的理想出发点。酒店距市中心仅 1 公里，地理位置优越，确保客人可以快速轻松地到达当地的许多景点。酒店位置便利，可轻松前往城市的必游景点。

在这家苏梅岛酒店享受丰富的无与伦比的服务和设施。酒店的客人可以享受酒店内的设施，如所有客房内的免费无线网络连接、24 小时前台、行李寄存处、公共区域的无线网络连接和停车场。

酒店提供多种房型，包括高级房、豪华别墅、海滨别墅和海滨泳池别墅。所有别墅都位于酒店的主楼内，而高级间位于海滩对面的大楼内。此外，所有客房均配备各种舒适设施。许多客房甚至提供互联网接入——无线（免费）、叫醒服务、私人游泳池、无烟客房和空调，以满足最挑剔的客人的需求。您可以全天享受室外游泳池轻松的氛围。无论您的旅行目的为何，滨海之家酒店都是您在苏梅岛逗留的绝佳选择。

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地址/地图

154/16 M.2, Chaweng Beach, Bophut, Koh Samui, Chaweng, Koh Samui, Thailand, 84320

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