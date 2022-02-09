SAMUI TEST & GO

Отель Casa De Mar - Samui Sandbox Hotel

Samui
8.7
оценка с
684
Обновление February 9, 2022
Casa De Mar Hotel - Image 0
Casa De Mar Hotel - Image 1
Casa De Mar Hotel - Image 2
Casa De Mar Hotel - Image 3
Casa De Mar Hotel - Image 4
Casa De Mar Hotel - Image 5
+30 фотографии

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера

All of the following packages include the required tests, and transport.

Удобно расположенный в Чавенг, Casa De Mar Hotel является идеальной отправной точкой для экскурсий по Самуи. Всего в 1 км от центра города, стратегическое расположение отеля гарантирует, что гости могут быстро и легко добраться до многих местных достопримечательностей. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города.

Воспользуйтесь множеством непревзойденных услуг и удобств в этом отеле на Самуи. К услугам гостей отеля такие удобства, как бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа, Wi-Fi в общественных местах и парковка.

Отель предлагает несколько типов номеров, от улучшенных, вилл Делюкс, вилл с видом на пляж и вилл с бассейном на пляже. Все виллы расположены в главном здании отеля, а улучшенный номер - в здании напротив пляжа. Кроме того, все номера оснащены различными удобствами. Во многих номерах даже есть доступ в Интернет - беспроводной (бесплатный), услуга «звонок-будильник», частный бассейн, номера для некурящих и кондиционер, чтобы удовлетворить самых взыскательных гостей. В течение дня вы можете наслаждаться расслабляющей атмосферой открытого бассейна. Независимо от цели вашего визита, Casa De Mar Hotel - отличный выбор для пребывания на Самуи.

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ SANDBOX
Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX
Счет
0.0/5
Без рейтинга
На основе 0 отзывы
Рейтинг
Отлично
0
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Отель Casa De Mar , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Отель Casa De Mar
СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ

Адрес / Карта

154/16 M.2, Chaweng Beach, Bophut, Koh Samui, Chaweng, Koh Samui, Thailand, 84320

Отели-партнеры

Скай Бич Отель
9.5
рейтинг с
23 отзывы
Из ฿-1
Вилла «Чавенг Ной» с бассейном
8
рейтинг с
464 отзывы
Из ฿-1

Популярные фильтры

Ближайшие отели Test & Go

Курорт Anantara Lawana Koh Samui
8.4
рейтинг с
438 отзывы
Из ฿-1
Chura Samui
8.2
рейтинг с
1106 отзывы
Из ฿-1
Чавенг Риджент Бич Резорт
8.3
рейтинг с
1159 отзывы
Из ฿-1
Чавенг Гарден Бич Резорт
8.4
рейтинг с
1578 отзывы
Из ฿-1
Отель J4 Самуи
8.8
рейтинг с
44 отзывы
Из ฿-1
Hyatt Regency Koh Samui
8.7
рейтинг с
3 отзывы
Из ฿-1
KC Beach Club и виллы с бассейном
7.7
рейтинг с
289 отзывы
Из ฿-1
Банановый Фан Морской Курорт
9.3
рейтинг с
268 отзывы
Из ฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU