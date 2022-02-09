Отель Casa De Mar - Samui Sandbox Hotel

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Удобно расположенный в Чавенг, Casa De Mar Hotel является идеальной отправной точкой для экскурсий по Самуи. Всего в 1 км от центра города, стратегическое расположение отеля гарантирует, что гости могут быстро и легко добраться до многих местных достопримечательностей. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города.

Воспользуйтесь множеством непревзойденных услуг и удобств в этом отеле на Самуи. К услугам гостей отеля такие удобства, как бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточная стойка регистрации, камера хранения багажа, Wi-Fi в общественных местах и парковка.

Отель предлагает несколько типов номеров, от улучшенных, вилл Делюкс, вилл с видом на пляж и вилл с бассейном на пляже. Все виллы расположены в главном здании отеля, а улучшенный номер - в здании напротив пляжа. Кроме того, все номера оснащены различными удобствами. Во многих номерах даже есть доступ в Интернет - беспроводной (бесплатный), услуга «звонок-будильник», частный бассейн, номера для некурящих и кондиционер, чтобы удовлетворить самых взыскательных гостей. В течение дня вы можете наслаждаться расслабляющей атмосферой открытого бассейна. Независимо от цели вашего визита, Casa De Mar Hotel - отличный выбор для пребывания на Самуи.