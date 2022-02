Sairee Hut Resort Koh Tao - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Pièces All of the following packages include the required tests, and transport.

L'un des rares complexes avec une plage privée, le cadre du Sairee Hut Resort Koh Tao est parfait pour profiter du soleil, du sable et de la mer. Les clients peuvent passer leurs journées à se prélasser sur la plage de sable doré, à siroter des cocktails, à jouer au beach soccer ou à essayer la large sélection de sports nautiques proposés. L'hébergement Sairee Hut reflète l'influence locale associée au confort d'un hébergement international. Outre son hébergement confortable, il est paisible et conserve le charme de l'authentique Koh Tao. L'hôtel propose également une visite où le personnel peut vous aider à planifier un itinéraire personnalisé afin que vous profitiez au maximum de votre séjour à Koh Tao. Avec une gamme complète d'équipements populaires et un personnel amical et attentionné, il n'est pas étonnant que les clients reviennent sans cesse au Sairee Hut Resort Koh Tao.

AFFICHER TOUS LES HTELS SANDBOX Recherchez parmi les 190+ hôtels SANDBOX