ทรายรี ฮัท รีสอร์ท เกาะเต่า - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

หนึ่งในรีสอร์ตไม่กี่แห่งที่มีชายหาดส่วนตัว ทรายรี ฮัท รีสอร์ท เกาะเต่ามีบรรยากาศที่เหมาะสำหรับการเพลิดเพลินไปกับแสงแดด หาดทราย และทะเล ผู้เข้าพักสามารถใช้เวลาทั้งวันพักผ่อนบนหาดทรายสีทอง จิบค็อกเทล เล่นฟุตบอลชายหาด หรือลองเล่นกีฬาทางน้ำที่มีให้เลือกมากมาย ที่พักของทรายรีฮัทสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของท้องถิ่นควบคู่ไปกับความสะดวกสบายของที่พักนานาชาติ นอกจากที่พักแสนสบายแล้ว ยังเงียบสงบและคงไว้ซึ่งเสน่ห์ของเกาะเต่าแท้ๆ โรงแรมยังมีทัวร์ที่พนักงานสามารถช่วยวางแผนการเดินทางส่วนบุคคลเพื่อให้คุณใช้เวลาบนเกาะเต่าได้อย่างเต็มที่ ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกยอดนิยมมากมายและพนักงานที่เป็นมิตรและเอาใจใส่ ไม่น่าแปลกใจที่ผู้เข้าพักจะกลับมาที่ทรายรี ฮัท รีสอร์ท เกาะเต่า

