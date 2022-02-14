PHUKET TEST & GO

Sairee Hut Resort Ко Тао - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Samui (SHA+)
7.4
оценка с
1357
Обновление February 14, 2022
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This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

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Курортный отель Sairee Hut Koh Tao - один из немногих курортов с частным пляжем. Он идеально подходит для того, чтобы насладиться солнцем, песком и морем. Гости могут провести дни, бездельничая на золотом песчаном пляже, потягивая коктейли, играя в пляжный футбол или пробуя широкий выбор предлагаемых водных видов спорта. Размещение Sairee Hut отражает местное влияние в сочетании с комфортом интернационального проживания. Наряду с уютными номерами, он является спокойным и сохраняет очарование настоящего острова Ко Тао. В отеле также есть туры, сотрудники которых могут помочь спланировать индивидуальный маршрут, чтобы вы максимально использовали свое время на Ко Тао. Неудивительно, что благодаря полному спектру популярных удобств и дружелюбному, заботливому персоналу, гости продолжают возвращаться в курортный отель Sairee Hut Koh Tao.

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Адрес / Карта

14/45 Moo.1 Koh Tao, Suratthani, Sairee Beach, Koh Tao, Thailand, 84360

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