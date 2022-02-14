Sairee Hut Resort Ко Тао - Samui (SHA+) Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Курортный отель Sairee Hut Koh Tao - один из немногих курортов с частным пляжем. Он идеально подходит для того, чтобы насладиться солнцем, песком и морем. Гости могут провести дни, бездельничая на золотом песчаном пляже, потягивая коктейли, играя в пляжный футбол или пробуя широкий выбор предлагаемых водных видов спорта. Размещение Sairee Hut отражает местное влияние в сочетании с комфортом интернационального проживания. Наряду с уютными номерами, он является спокойным и сохраняет очарование настоящего острова Ко Тао. В отеле также есть туры, сотрудники которых могут помочь спланировать индивидуальный маршрут, чтобы вы максимально использовали свое время на Ко Тао. Неудивительно, что благодаря полному спектру популярных удобств и дружелюбному, заботливому персоналу, гости продолжают возвращаться в курортный отель Sairee Hut Koh Tao.