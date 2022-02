ไร่เลย์ เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา - Krabi Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport.

ไร่เลย์ เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา (SHA Plus+) ระดับ 4 ดาว เป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งที่มีทางเดินติดชายหาดสู่หาดไร่เลย์อันเลื่องชื่อของกระบี่ ตั้งอยู่บนหาดทรายสีขาวที่มีน้ำทะเลใสดุจคริสตัล สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลที่แปลกใหม่ และแนวปะการังหลากสีสัน . ท่านสามารถเพลิดเพลินกับธรรมชาติอย่างแท้จริงด้วยหน้าผาหินปูนของไร่เลย์ ชายหาดของพระนางและอ่าวนาง รวมถึงถ้ำพระนาง ไม่ว่าคุณจะรับประทานอาหารในร้านอาหารไร่เลย์ พักผ่อนบนชายหาด หรือเพลิดเพลินกับวิวจากระเบียงส่วนตัวที่กว้างขวางของแต่ละห้อง คุณจะไม่มีวันพลาดชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกที่น่าตื่นตาตื่นใจ ต้นมะพร้าวและสัตว์เขตร้อนตกแต่งบริเวณที่มีภูมิทัศน์สวยงาม โดยเน้นที่สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น สระว่ายน้ำกลางแจ้งและสปาพร้อมอ่างน้ำอุ่นและทรีทเมนท์นวด หากคุณกำลังมองหาประสบการณ์ที่พิเศษและไม่เหมือนใคร แล้วล่ะก็ ลองมาดู Railay Bay Resort & Spa (SHA Plus+) ได้เลย

แสดงโรงแรมแซนด์บ็อกซ์ทั้งหมด ค้นหาจากโรงแรม SANDBOX ทั้งหมด 190 แห่ง

คะแนน 0.0 /5 ไม่ได้จัดประเภท ขึ้นอยู่กับ 0 บทวิจารณ์ คะแนน 0 ยอดเยี่ยม 0 ดีมาก 0 เฉลี่ย 0 แย่ 0 แย่มาก ไร่เลย์ เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ทางโรงแรมและผู้ชมของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณจะแสดงความคิดเห็นโดยละเอียด ออกความคิดเห็นสำหรับ ไร่เลย์ เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปา ดูความคิดเห็นทั้งหมด หากคุณเป็นแขกของทางโรงแรมและผู้ชมของเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณจะแสดงความคิดเห็นโดยละเอียด