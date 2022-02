Railay Bay Resort & Spa - Krabi Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Räume All of the following packages include the required tests, and transport.

Das 4-Sterne-Railay Bay Resort & Spa (SHA Plus+) ist eines der wenigen Resorts mit Strandzugang zu Krabis berühmtem Railay Beach und liegt ideal an einem weißen Sandstrand mit kristallklarem Wasser, exotischem Meeresleben und farbenfrohen Korallenriffen . Mit den Kalksteinfelsen von Railay, den Stränden von Phra Nang und Ao Nang sowie der Phra Nang Cave kann die Natur wirklich genossen werden. Ob Sie im Railay Restaurant speisen, am Strand entspannen oder die Aussicht von den geräumigen privaten Balkonen jedes Zimmers genießen, Sie werden die atemberaubenden Sonnenauf- und Untergänge nie verpassen. Kokospalmen und tropische Fauna schmücken das wunderschön angelegte Gelände und betonen Einrichtungen wie den Außenpool und das Spa mit Whirlpool und Massageanwendungen. Wenn Sie auf der Suche nach einem besonderen und einzigartigen Erlebnis sind, sind Sie im Railay Bay Resort & Spa (SHA Plus+) genau richtig.

