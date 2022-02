รวม AQ ห้องพักในโรงแรม 3 ห้องนอน โรงพยาบาลพันธมิตร Bangkok Hospital Chiang Rai

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport. สูงสุดของ 5 Adults, 4 Children, 4 Infants วิลล่าทั้งหลัง 820 m² ฿307,000 - 10 Day AQ ฿218,000 - 7 Day AQ ฿419,000 - 1st Day Test & Go ขอการจอง คำขออย่างรวดเร็ว (2 คลิก) BOOKMARK คุณสมบัติ ระเบียง

อ่างอาบน้ำ

เครื่องชงกาแฟ

ห้องสวีทสำหรับครอบครัว

อนุญาตให้ออกกำลังกาย

สาย HDMI

ช่องต่างประเทศ

อินเทอร์เน็ต - Wifi

ครัว

ห้องนั่งเล่น

Netflix

สิ่งอำนวยความสะดวกกลางแจ้ง

สระว่ายน้ำ

อาหารมังสวิรัติ

พื้นที่ทำงาน

เสื่อโยคะ

กักกันในสวรรค์ พักในคฤหาสน์หรูอันเงียบสงบท่ามกลางพื้นที่เอเคอร์ของสวน สระน้ำ และทุ่งนาในเชียงราย กักกันในสวรรค์ที่คุณจะมีที่ดินทั้งหมดสำหรับตัวคุณเอง เราอนุญาตเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นต่อครั้ง ผ่อนคลาย ในวิลล่าขนาด 820 ตร.ม. ของคุณเอง โดยรู้ว่าพ่อบ้านส่วนตัวและพ่อครัวส่วนตัวของคุณทำงานอย่างหนักเพื่อให้แน่ใจว่าทุกช่วงเวลา รายละเอียดที่สมบูรณ์แบบ การเข้าพัก 14 คืนนี้เป็นแบบ All-Inclusive และมาพร้อมกับอาหาร 3 มื้อที่ Baan Sak Tong Villa และรวม เอกสิทธิ์เฉพาะบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย บ้านสักทอง: ชาเล่ต์ไทย วิลล่าไม้สักอันงดงามที่ตั้งอยู่เหนือสระบัวและทุ่งนา บ้านสักทองเป็นสถานที่พักผ่อนอันหรูหราและเป็นส่วนตัวอย่างแท้จริง พร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัว สปา และห้องออกกำลังกาย บริการพิเศษ โดย ป่าสักทอง • ปรึกษาจองล่วงหน้า • ที่พัก 10 คืน • บริการรับส่งแบบวีไอพีจากสนามบินเชียงราย • อาหาร 3 มื้อ ได้แก่ อาหารเช้า กลางวัน เย็น และของว่างโดยเชฟส่วนตัวที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดี • อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบไฟเบอร์ออปติก • บริการรูมเซอร์วิสตลอด 24 ชั่วโมง • ทีวีดาวเทียมและสตรีมมิ่งต่างประเทศ บริการเฉพาะทาง รพ.กรุงเทพเชียงราย • ตรวจคัดกรองโควิด-19 (RT-PCR) 3 ครั้ง ในวันที่ 0, วันที่ 5 และวันที่ 14 ที่รีสอร์ท • คัดกรองความเครียด 2 ครั้งตลอดการเข้าพัก • บริการพยาบาลตลอด 24 ชม. • บริการรถพยาบาล • แพทย์ทางไกล • มีแพทย์ให้บริการหากต้องการ • ใบรับรองอย่างเป็นทางการของ COVID-19 ฟรีในวันที่ออกเดินทาง departure ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรา www.pasaktong.com www.pasaktong.com/en/asq ติดต่อเรา โทรศัพท์: + 66 (0) 5 202 0647 ติดต่อสอบถามได้ที่ [email protected]

