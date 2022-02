合計AQホテルの部屋 3 ベッドルーム パートナー病院 Bangkok Hospital Chiang Rai

楽園での検疫 チェンライの広大な庭園、池、水田に囲まれた人里離れた高級不動産に滞在してください。 あなたがあなた自身に全財産を持っているであろう楽園での検疫。一度に1つのパーティーのみを許可します。リラックス あなた自身の820平方メートルの別荘であなたの個人的な執事とプライベートシェフが最後まで確実にするために一生懸命働いていることを知っています 詳細は完璧です。この14泊の滞在はオールインクルーシブで、バーンサクトンヴィラのフルボードが含まれています。 バンコク病院チェンライからの不動産医療サービス専用。 BAAN SAK TONG:タイのシャレー 蓮がいっぱいの池と水田の上に建つ壮大なチーク材の別荘であるバーンサクトンは、専用プール、スパ、ジムを備えた、超豪華で完全にプライベートなオールインクルーシブの休暇です。 PA SAKTONGによる独占サービス •事前予約の相談 •10泊の宿泊 •チェンライ空港からのVIPトランスファーサービス •高度な訓練を受けたパーソナルシェフによる朝食、ランチ、ディナー、軽食を含むフルボードの食事 •光ファイバー高速インターネット •24時間のルームサービス •国際衛星およびストリーミングTV BANGKOK HOSPITAL CHIANGRAIによる専用サービス •リゾートでの0日目、5日目、14日目の3回のCOVID-19スクリーニングテスト(RT-PCR) •滞在中の2回のストレススクリーニング •24時間の介護サービス •救急車サービス •遠隔医療 •必要に応じて医師が利用可能 •公式COVID-19無料証明書が出発日に提供されます 私たちについての詳細 www.pasaktong.com www.pasaktong.com/en/asq お問い合わせ 電話番号:+ 66(0)5 202 0647 お問い合わせは、reservations @ pasaktong.comまでご連絡ください。

