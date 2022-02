AQ酒店客房总数 3 卧室 伙伴医院 Bangkok Hospital Chiang Rai

房间数 All of the following packages include the required tests, and transport. 最大值 5 Adults, 4 Children, 4 Infants 整个别墅 820 m² ฿307,000 - 10 Day AQ ฿218,000 - 7 Day AQ ฿419,000 - 1st Day Test & Go 要求预订 快速请求(2次点击) BOOKMARK 特征 阳台

浴缸

咖啡机

家庭套房

允许健身

HDMI电缆

国际频道

互联网-无线上网

厨房

客厅

Netflix公司

户外设施

游泳池

素食餐

工作空间

瑜伽垫

天堂隔离 入住位于清莱数英亩广阔花园、池塘和稻田之间的僻静豪华庄园。 在天堂隔离,您将拥有整个庄园。我们每次只允许一个派对。放松 在您自己的 820 平方米别墅中,您知道您的私人管家和私人厨师努力工作以确保每一个 细节是完美的。这 14 晚的住宿是全包的,包括在 Baan Sak Tong 别墅的全食宿,包括 曼谷清莱医院的独家物业医疗服务。 BAAN SAK TONG:泰国小木屋 Baan Sak Tong 是一座宏伟的柚木别墅,坐落在莲花池和稻田之上,是一个超豪华、完全私人的全包式度假胜地,拥有自己的私人游泳池、水疗中心和健身房。 PA SAK TONG的独家服务 • 预订前咨询 • 10 晚住宿 • 清莱机场贵宾接送服务 • 全膳,包括由训练有素的私人厨师提供的早餐、午餐、晚餐和小吃 • 光纤高速互联网 • 24 小时客房服务 • 国际卫星和流媒体电视 曼谷清莱医院的专属服务 • 第 0、5 和 14 天在度假村进行 3 次 COVID-19 筛查测试 (RT-PCR) • 住宿期间进行 2 次压力筛查 • 24 小时护理服务 • 救护车服务 • 远程医疗 • 如有需要,可提供医生 • 出发当天提供官方 COVID-19 免费证书 更多关于我们 www.pasaktong.com www.pasaktong.com/en/asq 联系我们 电话:+ 66 (0) 5 202 0647 如需查询,请联系:[email protected]

