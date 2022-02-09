Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

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天堂隔离

入住位于清莱数英亩广阔花园、池塘和稻田之间的僻静豪华庄园。 在天堂隔离，您将拥有整个庄园。我们每次只允许一个派对。放松 在您自己的 820 平方米别墅中，您知道您的私人管家和私人厨师努力工作以确保每一个 细节是完美的。这 14 晚的住宿是全包的，包括在 Baan Sak Tong 别墅的全食宿，包括 曼谷清莱医院的独家物业医疗服务。

BAAN SAK TONG：泰国小木屋

Baan Sak Tong 是一座宏伟的柚木别墅，坐落在莲花池和稻田之上，是一个超豪华、完全私人的全包式度假胜地，拥有自己的私人游泳池、水疗中心和健身房。

PA SAK TONG的独家服务 • 预订前咨询 • 10 晚住宿 • 清莱机场贵宾接送服务 • 全膳，包括由训练有素的私人厨师提供的早餐、午餐、晚餐和小吃 • 光纤高速互联网 • 24 小时客房服务 • 国际卫星和流媒体电视

曼谷清莱医院的专属服务 • 第 0、5 和 14 天在度假村进行 3 次 COVID-19 筛查测试 (RT-PCR) • 住宿期间进行 2 次压力筛查 • 24 小时护理服务 • 救护车服务 • 远程医疗 • 如有需要，可提供医生 • 出发当天提供官方 COVID-19 免费证书

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