Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Вилла Па Сак Тонг в приоритетном порядке, и Вилла Па Сак Тонг будет получать оплату напрямую от вас.

Карантин в раю

Остановитесь в уединенном роскошном поместье, расположенном среди гектаров обширных садов, прудов и рисовых полей в Чианграе. Карантин в раю, где все поместье останется в вашем распоряжении. Мы разрешаем только одну вечеринку за раз. Расслабляться на вашей собственной вилле 820 кв.м., зная, что ваши личные дворецкие и частные повара усердно работают, чтобы обеспечить все деталь идеальна. Это 14-дневное пребывание по системе «все включено» включает в себя полный пансион на вилле Baan Sak Tong и включает: Эксклюзивное медицинское обслуживание на территории Бангкокской больницы Чианграя.

БААН САК ТОНГ: ТАЙСКОЕ ШАЛЕ

Великолепная вилла из тикового дерева, возвышающаяся над прудом с лотосами и рисовыми полями, Baan Sak Tong - это роскошный, полностью уединенный отель по системе «все включено» с собственным бассейном, спа и тренажерным залом.

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ PA SAK TONG • Консультации перед бронированием. • 10 ночей проживания • VIP-трансфер из аэропорта Чианграя. • Питание по системе «полный пансион», включая завтрак, обед, ужин и закуски от высококвалифицированного личного шеф-повара • Оптоволоконный высокоскоростной Интернет. • круглосуточное обслуживание номеров • Международное спутниковое и потоковое телевидение

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНГКОКСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ЧИАНГ РАЙ • 3 раза скрининговый тест на COVID-19 (RT-PCR) в день 0, день 5 и день 14 на курорте • 2 раза стресс-скрининг на протяжении всего пребывания • круглосуточное обслуживание медсестер • Скорая помощь • Tele Medicine • Врач доступен при необходимости • Официальный бесплатный сертификат COVID-19 предоставляется в день отъезда.

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