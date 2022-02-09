Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.
This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.
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All of the following packages include the required tests, and transport.
Карантин в раю
Остановитесь в уединенном роскошном поместье, расположенном среди гектаров обширных садов, прудов и рисовых полей в Чианграе. Карантин в раю, где все поместье останется в вашем распоряжении. Мы разрешаем только одну вечеринку за раз. Расслабляться на вашей собственной вилле 820 кв.м., зная, что ваши личные дворецкие и частные повара усердно работают, чтобы обеспечить все деталь идеальна. Это 14-дневное пребывание по системе «все включено» включает в себя полный пансион на вилле Baan Sak Tong и включает: Эксклюзивное медицинское обслуживание на территории Бангкокской больницы Чианграя.
БААН САК ТОНГ: ТАЙСКОЕ ШАЛЕ
Великолепная вилла из тикового дерева, возвышающаяся над прудом с лотосами и рисовыми полями, Baan Sak Tong - это роскошный, полностью уединенный отель по системе «все включено» с собственным бассейном, спа и тренажерным залом.
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ PA SAK TONG • Консультации перед бронированием. • 10 ночей проживания • VIP-трансфер из аэропорта Чианграя. • Питание по системе «полный пансион», включая завтрак, обед, ужин и закуски от высококвалифицированного личного шеф-повара • Оптоволоконный высокоскоростной Интернет. • круглосуточное обслуживание номеров • Международное спутниковое и потоковое телевидение
СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНГКОКСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ЧИАНГ РАЙ • 3 раза скрининговый тест на COVID-19 (RT-PCR) в день 0, день 5 и день 14 на курорте • 2 раза стресс-скрининг на протяжении всего пребывания • круглосуточное обслуживание медсестер • Скорая помощь • Tele Medicine • Врач доступен при необходимости • Официальный бесплатный сертификат COVID-19 предоставляется в день отъезда.
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