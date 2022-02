Всего AQ гостиничных номеров 3 Спальни Партнерская больница Bangkok Hospital Chiang Rai

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Вилла Па Сак Тонг в приоритетном порядке, и Вилла Па Сак Тонг будет получать оплату напрямую от вас.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport. Максимум 5 Adults, 4 Children, 4 Infants Вся вилла 820 m² ฿307,000 - 10 Day AQ ฿218,000 - 7 Day AQ ฿419,000 - 1st Day Test & Go ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА) BOOKMARK Функции Балкон

Ванна

Кофе-машина

Семейные люксы

Фитнес разрешен

Кабель HDMI

Международные каналы

Интернет - Wi-Fi

Кухня

Гостинная

Netflix

Открытые объекты

Плавательный бассейн

Вегетарианские блюда

Рабочая среда

Коврик для йоги

Карантин в раю Остановитесь в уединенном роскошном поместье, расположенном среди гектаров обширных садов, прудов и рисовых полей в Чианграе. Карантин в раю, где все поместье останется в вашем распоряжении. Мы разрешаем только одну вечеринку за раз. Расслабляться на вашей собственной вилле 820 кв.м., зная, что ваши личные дворецкие и частные повара усердно работают, чтобы обеспечить все деталь идеальна. Это 14-дневное пребывание по системе «все включено» включает в себя полный пансион на вилле Baan Sak Tong и включает: Эксклюзивное медицинское обслуживание на территории Бангкокской больницы Чианграя. БААН САК ТОНГ: ТАЙСКОЕ ШАЛЕ Великолепная вилла из тикового дерева, возвышающаяся над прудом с лотосами и рисовыми полями, Baan Sak Tong - это роскошный, полностью уединенный отель по системе «все включено» с собственным бассейном, спа и тренажерным залом. ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ PA SAK TONG • Консультации перед бронированием. • 10 ночей проживания • VIP-трансфер из аэропорта Чианграя. • Питание по системе «полный пансион», включая завтрак, обед, ужин и закуски от высококвалифицированного личного шеф-повара • Оптоволоконный высокоскоростной Интернет. • круглосуточное обслуживание номеров • Международное спутниковое и потоковое телевидение СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНГКОКСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ЧИАНГ РАЙ • 3 раза скрининговый тест на COVID-19 (RT-PCR) в день 0, день 5 и день 14 на курорте • 2 раза стресс-скрининг на протяжении всего пребывания • круглосуточное обслуживание медсестер • Скорая помощь • Tele Medicine • Врач доступен при необходимости • Официальный бесплатный сертификат COVID-19 предоставляется в день отъезда. Больше о нас www.pasaktong.com www.pasaktong.com/en/asq Свяжитесь с нами Телефон: + 66 (0) 5 202 0647 По вопросам обращайтесь: [email protected]

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ AQ Поиск по всем 180+ отелям AQ

Счет 0.0 /5 Без рейтинга На основе 0 отзывы Рейтинг 0 Отлично 0 Очень хороший 0 В среднем 0 Бедные 0 Ужасный Вилла Па Сак Тонг , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв. ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Вилла Па Сак Тонг СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ Если бы вы были гостем в, то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.

Hotel Offer Brochure