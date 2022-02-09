PHUKET TEST & GO

Вилла Па Сак Тонг - AQ / ASQ

Chiang Rai
7.6
оценка с
50
Обновление February 9, 2022
Pa Sak Tong Villa - Image 0
Pa Sak Tong Villa - Image 1
Pa Sak Tong Villa - Image 2
Pa Sak Tong Villa - Image 3
Pa Sak Tong Villa - Image 4
Pa Sak Tong Villa - Image 5
+2 фотографии
БЫСТРЫЙ ОТВЕТ
100% ДЕПОЗИТ
Всего AQ гостиничных номеров 3 Спальни
Партнерская больница Bangkok Hospital Chiang Rai

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Вилла Па Сак Тонг в приоритетном порядке, и Вилла Па Сак Тонг будет получать оплату напрямую от вас.

Номера

All of the following packages include the required tests, and transport.

Максимум 5 Adults, 4 Children, 4 Infants
Вся вилла 820
฿307,000 - 10 Day AQ
฿218,000 - 7 Day AQ
฿419,000 - 1st Day Test & Go
ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ
БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА)
BOOKMARK

Функции

  • Балкон
  • Ванна
  • Кофе-машина
  • Семейные люксы
  • Фитнес разрешен
  • Кабель HDMI
  • Международные каналы
  • Интернет - Wi-Fi
  • Кухня
  • Гостинная
  • Netflix
  • Открытые объекты
  • Плавательный бассейн
  • Вегетарианские блюда
  • Рабочая среда
  • Коврик для йоги

Карантин в раю

Остановитесь в уединенном роскошном поместье, расположенном среди гектаров обширных садов, прудов и рисовых полей в Чианграе. Карантин в раю, где все поместье останется в вашем распоряжении. Мы разрешаем только одну вечеринку за раз. Расслабляться на вашей собственной вилле 820 кв.м., зная, что ваши личные дворецкие и частные повара усердно работают, чтобы обеспечить все деталь идеальна. Это 14-дневное пребывание по системе «все включено» включает в себя полный пансион на вилле Baan Sak Tong и включает: Эксклюзивное медицинское обслуживание на территории Бангкокской больницы Чианграя.

БААН САК ТОНГ: ТАЙСКОЕ ШАЛЕ

Великолепная вилла из тикового дерева, возвышающаяся над прудом с лотосами и рисовыми полями, Baan Sak Tong - это роскошный, полностью уединенный отель по системе «все включено» с собственным бассейном, спа и тренажерным залом.

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ PA SAK TONG • Консультации перед бронированием. • 10 ночей проживания • VIP-трансфер из аэропорта Чианграя. • Питание по системе «полный пансион», включая завтрак, обед, ужин и закуски от высококвалифицированного личного шеф-повара • Оптоволоконный высокоскоростной Интернет. • круглосуточное обслуживание номеров • Международное спутниковое и потоковое телевидение

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ БАНГКОКСКОЙ БОЛЬНИЦЫ ЧИАНГ РАЙ • 3 раза скрининговый тест на COVID-19 (RT-PCR) в день 0, день 5 и день 14 на курорте • 2 раза стресс-скрининг на протяжении всего пребывания • круглосуточное обслуживание медсестер • Скорая помощь • Tele Medicine • Врач доступен при необходимости • Официальный бесплатный сертификат COVID-19 предоставляется в день отъезда.

Больше о нас www.pasaktong.com www.pasaktong.com/en/asq

Свяжитесь с нами Телефон: + 66 (0) 5 202 0647 По вопросам обращайтесь: [email protected]

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ AQ
Поиск по всем 180+ отелям AQ
Счет
0.0/5
Без рейтинга
На основе 0 отзывы
Рейтинг
Отлично
0
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Вилла Па Сак Тонг , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Вилла Па Сак Тонг
СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ

Hotel Offer Brochure

Изображения меню еды

Адрес / Карта

15 หมู่ที่ 13 Mae Kon, Mueang Chiang Rai District, Chiang Rai 57000

Популярные фильтры

 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU