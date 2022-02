Insgesamt AQ Hotelzimmer 3 Schlafzimmer Partnerkrankenhaus Bangkok Hospital Chiang Rai

Maximal von 5 Adults, 4 Children, 4 Infants Ganze Villa 820 m² ฿307,000 - 10 Day AQ ฿218,000 - 7 Day AQ ฿419,000 - 1st Day Test & Go Eigenschaften Balkon

Badewanne

Kaffeemaschine

Familiensuiten

Fitness erlaubt

HDMI Kabel

Internationale Kanäle

Internet - Wifi

Küche

Wohnzimmer

Netflix

Außenanlagen

Schwimmbad

Vegetarische Mahlzeiten

Arbeitsbereich

Yoga Matte

Quarantäne im Paradies Übernachten Sie in einem abgelegenen Luxusanwesen inmitten von weitläufigen Gärten, Teichen und Reisfeldern in Chiang Rai. Quarantäne im Paradies, wo Sie das gesamte Anwesen für sich allein haben. Wir erlauben nur eine Party pro Zeit. Entspannen in Ihrer eigenen 820 m² großen Villa, in der Sie wissen, dass Ihre persönlichen Butler und privaten Köche hart arbeiten, um alles zu gewährleisten detail ist perfekt. Dieser 14-tägige Aufenthalt ist all-inclusive und beinhaltet Vollpension in der Baan Sak Tong Villa und beinhaltet exklusiver medizinischer Service auf dem Grundstück des Bangkok Hospital Chiang Rai. BAAN SAK TONG: DAS THAI CHALET Baan Sak Tong ist eine prächtige Teakholzvilla über einem Lotusteich und Reisfeldern und ist ein ultraluxuriöser, komplett privater All-Inclusive-Kurzurlaub mit eigenem Pool, Spa und Fitnessraum. EXKLUSIVER SERVICE VON PA SAK TONG • Beratungen vor der Buchung • 10 Übernachtungen • VIP-Transferservice vom Flughafen Chiang Rai • Vollpension mit Frühstück, Mittagessen, Abendessen und Snacks von einem hochqualifizierten persönlichen Koch • Glasfaser-Highspeed-Internet • 24-Stunden-Zimmerservice • Internationales Satelliten- und Streaming-TV SPEZIELLER DIENST DES BANGKOK HOSPITAL CHIANG RAI • 3-maliger COVID-19-Screening-Test (RT-PCR) an Tag 0, Tag 5 und Tag 14 im Resort • 2-maliges Stress-Screening während Ihres Aufenthalts • 24-Stunden-Pflegedienst • Rettungsdienst • Telemedizin • Arzt bei Bedarf verfügbar • Offizielles kostenloses COVID-19-Zertifikat am Abreisetag Mehr über uns www.pasaktong.com www.pasaktong.com/en/asq Kontaktiere uns Telefon: + 66 (0) 5 202 0647 Bei Anfragen wenden Sie sich bitte an: [email protected]

