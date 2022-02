Total AQ chambres d'hôtel 3 Chambres Hôpital partenaire Bangkok Hospital Chiang Rai

Maximum de 5 Adults, 4 Children, 4 Infants Villa entière 820 m² ฿307,000 - 10 Day AQ ฿218,000 - 7 Day AQ ฿419,000 - 1st Day Test & Go Caractéristiques

Baignoire

Cafetière

Suites familiales

Fitness autorisé

Câble HDMI

Chaînes internationales

Internet - Wifi

Cuisine

Le salon

Netflix

Installations extérieures

Piscine

Repas végétariens

Espace de travail

Tapis de yoga

La quarantaine au paradis Séjournez dans un domaine de luxe isolé au milieu d'hectares de vastes jardins, d'étangs et de rizières à Chiang Rai. Quarantaine au paradis où vous aurez tout le domaine pour vous seul. Nous n'autorisons qu'une seule fête par fois. Relaxer dans votre propre villa de 820 m2 sachant que vos majordomes personnels et vos chefs privés travaillent dur pour assurer chaque dernier le détail est parfait. Ce séjour de 14 nuits est tout compris et comprend la pension complète à Baan Sak Tong Villa et comprend service médical exclusif sur la propriété de l'hôpital de Bangkok Chiang Rai. BAAN SAK TONG : LE CHALET THA Magnifique villa en teck perchée au-dessus d'un étang rempli de lotus et de rizières, Baan Sak Tong est une escapade tout compris ultraluxueuse et entièrement privée avec sa propre piscine privée, son spa et sa salle de sport. SERVICE EXCLUSIF PAR PA SAK TONG • Consultations de pré-réservation • 10 nuits d'hébergement • un service de transfert VIP depuis l'aéroport de Chiang Rai • des repas en pension complète comprenant le petit-déjeuner, le déjeuner, le dîner et des collations par un chef personnel hautement qualifié • Internet haut débit par fibre optique • un service d'étage 24h/24 • Télévision internationale par satellite et streaming SERVICE DÉDIÉ PAR L'HPITAL DE BANGKOK CHIANG RAI • 3 tests de dépistage COVID-19 (RT-PCR) les jours 0, 5 et 14 au complexe • 2 tests de dépistage du stress tout au long de votre séjour • un service infirmier 24h/24 • Service d'ambulance • Télémédecine • Médecin disponible si nécessaire • Certificat officiel COVID-19 gratuit fourni le jour du départ En savoir plus sur nous www.pasaktong.com www.pasaktong.com/en/asq Nous contacter Téléphone : + 66 (0) 5 202 0647 Pour toute demande, veuillez contacter : [email protected]

