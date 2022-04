CAMBODIA COVID INSURANCE

Bijgewerkt op April 22nd, 2022

UPDATE (April 22nd) De minimale verzekeringsvereiste wordt vanaf 1 mei verlaagd naar slechts 10.000 USD.

Cambodja is een veilige en warme toeristische bestemming

Het Ministerie van Toerisme van het Koninkrijk Cambodja heeft een grote eer en is verheugd om toeristische verenigingen, particuliere sectoren en internationale reizigers te informeren dat "Cambodja een veilige en warme toeristische bestemming is" en heropend is voor gevaccineerde reizigers zonder quarantaine; daarnaast heeft de koninklijke regering van Cambodja officieel besloten om de Visa On Arrival-service te heropenen, waarbij wordt afgezien van de eis voor het negatieve 72-uurs certificaat van COVID-19 PCR-testresultaat vóór aankomst in Cambodja en afzien van de eis voor Antigen Rapid Test bij aankomst voor alle volledig gevaccineerde nationale en internationale reizigers die Cambodja binnenkomen via de lucht, over land en over zee begon op 17 maart 2022. Het verwijderen van onnodige barrières en goed management hebben geleid tot een toenemend aantal binnenlandse en internationale toeristen in de eerste twee maanden van 2022, en ook de rechtstreekse vluchten naar Cambodja zijn aanzienlijk toegenomen.

De koninklijke regering van Cambodja, onder een wijs leiderschap van Samdech Akka Moha Sena Padei Techo HUN SEN, premier, heeft met groot succes een landelijke COVID-19-vaccinatiecampagne gelanceerd en bereikte op 22 maart 2022 tot 92,46% van de totaal 16 miljoen inwoners. Tegelijkertijd heeft het ministerie van Toerisme, in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, de "Toeristische veiligheidsmaatregelen" uitgevaardigd, samen met de strikte implementatie van de "Veiligheidsregels - 3 DO's en 3 DON'Ts" en "Standard Operating Procedures (SOP's)" voor zakelijke en alle soorten toeristische diensten.

Het ministerie van Toerisme nodigt alle internationale toeristen uit om "Cambodja's toeristische bestemmingen - veilig en warm" te bezoeken door deel te nemen aan de uitvoering van de "3 do's en 3 DON'Ts" en dringt er bij de toeristische verenigingen, particuliere sectoren en relevante instellingen op aan om gezamenlijk te promoten van onze veilige en warme bestemming, het maken van nieuwe tourpakketten en het versterken van sterke samenwerking en netwerken met lokale en internationale partners om meer internationale bezoekers naar "Cambodja - Kingdom of Wonder, Safe and Warmth" te trekken.