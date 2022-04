LAOS COVID INSURANCE

Bijgewerkt op April 22nd, 2022

UPDATE (April 22nd) De minimale verzekeringsvereiste wordt vanaf 1 mei verlaagd naar slechts 10.000 USD.

Vereisten om vanaf 1 jan 2021 naar Laos te reizen

De eerste fase loopt van 1 januari tot 30 maart 2022, de tweede fase van 1 april 2022 tot 30 juni 2022 en de derde fase vanaf 1 juli 2022. In de eerste fase mogen toeristen uit een eerste landenlijst naar het land reizen. De lijst met landen omvat China, Vietnam, Cambodja, Thailand, Maleisië, Singapore, Zuid-Korea, Japan, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland, Spanje, Italië, Verenigde Staten, Canada en Australië.

Toerisme wordt in eerste instantie beperkt tot groepsreizen, waarbij rondleidingen worden georganiseerd door geautoriseerde touroperators onder het Lao Travel Green Zone Plan.

Internationale grenzen openen zich naar Laos

Tijdens fase 1 kunnen toeristen Laos per vliegtuig binnenkomen via Wattay International Airport en over land over de First Lao-Thai Friendship Bridge in Vientiane Capital.

In fase 2 zullen meer grenzen heropenen, waaronder de internationale luchthaven van Luang Prabang, de grens Boten-Bohan met China in de provincie Luang Namtha, de derde vriendschapsbrug in Thakhek, de tweede vriendschapsbrug in Savannakhet, de grens met Chongmek in Pakse, de grens met Lao Bao met Vietnam in de provincie Savannakhet, en Nam Phao grens (Luk Xao) met Vietnam in de provincie Bolikhamxay.

Vaccinatie, reisverzekering en quarantainevereisten

Toeristen moeten ten minste 14 dagen voor aankomst volledig zijn ingeënt tegen Covid-19 U moet een ziektekostenverzekering hebben met een dekking van niet minder dan USD 50.000 U heeft een negatieve RT-PCR-test nodig die in de afgelopen 72 uur is afgenomen Bij aankomst wordt u getest op Covid-19 en in hun hotel in een 24-uurs quarantaine geplaatst totdat er een negatief resultaat wordt gevonden. Toeristen zijn verplicht om te downloaden en te registreren via de "LaoKYC" en de LaoStaySafe mobiele applicaties voordat ze in het land aankomen, evenals het uploaden van hun relevante vaccinatiecertificering en Covid-19-testresultaten.

Waar kunnen toeristen naar Laos reizen? Reiszones en reisroutes

Toeristen mogen binnen twee zones reizen: Green Travel Zones en Green Travel Trails.

Green Travel Zones omvatten provincies met een vaccinatiegraad van ten minste 70% onder de in aanmerking komende volwassen bevolking, terwijl Green Travel Trails dit niveau van vaccindekking nog niet hebben bereikt.

Tijdens fase 1 kunnen toeristen de hoofdstad van Vientiane, de provincie Luang Prabang en het district Vang Vieng in de provincie Vientiane bezoeken. Vijf provincies worden geautoriseerd voor Green Travel Trails, waaronder Oudomxay, Xayaboury, Xieng Khouang, Khammouane en Champasack. Tijdens fase 2 zullen de Green Travel Zones uit 9 provincies bestaan: Vientiane Capital, Vientiane Province, Luang Prabang, Oudomxay, Xayaboury, Xieng Khouang, Khammouane, Savannakhet en Champasack.

Tijdens fase 2 worden vier provincies geautoriseerd voor Green Travel Trails, waaronder het Houay Xay-district in de provincie Bokeo, de provincie Luang Namtha, de provincie Sekong en de provincie Salavanh.

Toeristische plekken, hotels en restaurants in de zones moeten ervoor zorgen dat ten minste 95% van hun personeel volledig is ingeënt. Alle gidsen en chauffeurs moeten volledig zijn ingeënt. Minimaal 95% van de bevolking binnen de reiszones moet volledig zijn ingeënt.

Het ministerie van Volksgezondheid heeft aangegeven de kwaliteit van quarantainecentra, behandelcentra en veldhospitalen te verbeteren bij ziekenhuisopname of ernstig symptomatische gevallen voor toeristen. Asymptomatische en milde gevallen mogen in quarantaine worden geplaatst en behandeld in hun aangewezen hotel.

Veiligheidsmaatregelen in Laos

Alle toeristische vestigingen in de zones moeten gecertificeerd zijn met de LaoSafe-certificering.

LaoSafe, een gezondheids- en hygiëneprogramma voor de toerisme- en horecasector, heeft officiële goedkeuring gekregen van het ministerie van Volksgezondheid (MoH) en het ministerie van Informatie, Cultuur en Toerisme (MICT).

Het LaoSafe-programma omvat een reeks gezondheids- en hygiënenormen voor verschillende subsectoren van de toerisme- en horecasector, waaronder accommodatieverschaffers, eet- en drinkgelegenheden, luchtvaartmaatschappijen, toeristische attracties, reisleiders en chauffeurs.

Procedures voor reisorganisaties

Tourbedrijven en relevante bedrijven die willen deelnemen aan de Green Travel Zones en Green Travel Trails, moeten zich registreren bij de Lao National Chamber of Commerce and Industry (LNCCI).

Tourbedrijven in Laos moeten de volgende documentatie opstellen om toeristen toestemming te vragen om binnen te komen: een voorstel van het bedrijf, een reisschema, hotelreserveringen en kopieën van toeristen’ paspoorten, vaccinatiecertificaten en toeristen’ Verzekeringsbeleid.

Deze documenten moeten worden voorgelegd aan de Dienst Toerismebeheer van het Ministerie van Informatie, Cultuur en Toerisme. Na goedkeuring worden de documenten naar de immigratiepolitie gestuurd om de toegangsvergunning te verwerken.

Terugkeerders en vreemdelingen in Laos

Het ministerie heeft nog geen informatie verstrekt over de vereisten voor Laotiaanse staatsburgers of buitenlandse ingezetenen die terugkeren naar Laos, of dat de afgifte van bezoekersvisa zou worden hervat.

Reisbeperkingen

Met uitzondering van het bovenstaande Groene Zone-programma, blijven toeristenvisa, visa bij aankomst en permanente visumvrijstellingen opgeschort. Alle deelnemers hebben ten minste zeven dagen voor aankomst voorafgaande toestemming nodig van de dichtstbijzijnde diplomatieke missie van Laos. Goedgekeurde buitenlandse reizigers, zoals diplomaten, ambtenaren, essentiële werknemers, technische experts en toeristen van locaties met een lage COVID-19-activiteit, mogen Laos binnenkomen. Deelnemers moeten binnen 72 uur voor de reis negatieve COVID-19-testresultaten overleggen. Bovendien zullen aankomsten bij binnenkomst een betaalde test ondergaan en een quarantaine van 14 dagen in een aangewezen faciliteit. De landgrensbeperkingen blijven bestaan, behalve voor vrachtvervoer.

Internationale grenzen blijven gesloten voor toegang voor buitenlanders. Toelatingseisen voor Laos zijn:

Een geldig Certificate of Entry (COA) uitgegeven door MOFA (dit duurt 2-6 weken om te verwerken). COE's zijn minimaal 2 weken geldig, als ze op het moment van reizen zijn verlopen, moeten ze opnieuw worden uitgegeven.

Een bestaand meervoudig visum of tijdelijk visum verkregen bij uw dichtstbijzijnde Laotiaanse ambassade of consulaat (u betaalt pas nadat u veilig in Laos bent aangekomen).

Bevestigde quarantainehotelreservering en ophaalservice door de overheid op de luchthaven van Vientiane of de internationale landgrens.

Verplichte 14 dagen / 100 $ Covid-verzekering.

Een negatieve PCR Covid-test bevestigd niet meer dan 72 uur voor je laatste vlucht naar Laos.

COVID-19-procedures binnen Laos.<br />Reizigers kunnen verwachten dat ze de standaard COVID-19-hygiënemaatregelen volgen, zoals het dragen van maskers op openbare plaatsen, in voertuigen en frequente handdesinfectie. We hebben een COVID-19-veiligheidsprocedure geïmplementeerd voor personeel, gidsen en chauffeurs die maskers dragen en hotels zullen contactloos inchecken.