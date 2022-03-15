サムイ島のラグジュアリーコレクションリゾート、ヴァナベル - Samui Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

ヴァナベルという名前は文字通り美しい森を意味します。古代サンスクリット語でヴァナは森を意味し、ベルはフランス語で美しいを意味します。リゾートのコンセプトは、ヒマラヤのどこか、天と地の間、人間の領域の外にある神話の森、ヒマパンに基づいています。 白熱の白い砂浜ときらめく紺碧の色合いに浮かび上がる丘の中腹の森に囲まれ、先住民の温かさと寛大な精神によって豊かにされた本格的でパーソナライズされたサービスを発見してください。 80の絶妙なスイートとヴィラのそれぞれにプライベートプールがあり、さまざまな美食の食事の機会、卓越したビーチフロントのインフィニティプール、24時間営業のフィットネスセンターやヴァナスパなどの優れた設備が、目の肥えたゲストに忘れられない洗練とリラクゼーションの体験をお約束します。 特製のコンシェルジュサービスと、一流のスイートとヴィラの24時間対応のバトラーサービスを通じて、隠れた島の宝物への特権アクセスを発見してください。豪華な島のライフスタイルが真にカプセル化されています。