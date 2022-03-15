SAMUI TEST & GO

Vana Belle, a Luxury Collection Resort, Самуи - Samui Sandbox Hotel

Samui
9.1
оценка с
99
Обновление March 15, 2022
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Номера

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Имя Вана Белль буквально означает «Красивый лес». Вана на древнем санскрите означает «лес», а «Белль» на французском означает «красивая». Концепция курорта основана на Химмапане, мифическом лесу, который находится где-то в Гималаях, между Небом и Землей, за пределами человеческого царства. Отель расположен среди леса на склоне холма, переходящего в раскаленный белый песок и искрящийся лазурными оттенками. Откройте для себя подлинное индивидуальное обслуживание, обогащенное теплотой и щедростью духа местных жителей. В каждом из 80 изысканных люксов и вилл есть собственный бассейн, а широкий выбор блюд эпикурейской кухни, исключительный пейзажный бассейн на пляже и выдающиеся удобства, включая круглосуточный фитнес-центр и спа-салон Vana, гарантируют незабываемые впечатления от утонченности и релаксации для взыскательных гостей. Откройте для себя привилегированный доступ к скрытым сокровищам острова благодаря фирменным услугам консьержа и круглосуточным услугам дворецкого по вызову для первоклассных люксов и вилл, которые действительно воплощают в себе роскошный островной образ жизни.

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Адрес / Карта

9/99 Moo 3, Chaweng Noi Beach, Chaweng Noi, Koh Samui, Thailand, 84320

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