Vana Belle, a Luxury Collection Resort, Самуи - Samui Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Имя Вана Белль буквально означает «Красивый лес». Вана на древнем санскрите означает «лес», а «Белль» на французском означает «красивая». Концепция курорта основана на Химмапане, мифическом лесу, который находится где-то в Гималаях, между Небом и Землей, за пределами человеческого царства. Отель расположен среди леса на склоне холма, переходящего в раскаленный белый песок и искрящийся лазурными оттенками. Откройте для себя подлинное индивидуальное обслуживание, обогащенное теплотой и щедростью духа местных жителей. В каждом из 80 изысканных люксов и вилл есть собственный бассейн, а широкий выбор блюд эпикурейской кухни, исключительный пейзажный бассейн на пляже и выдающиеся удобства, включая круглосуточный фитнес-центр и спа-салон Vana, гарантируют незабываемые впечатления от утонченности и релаксации для взыскательных гостей. Откройте для себя привилегированный доступ к скрытым сокровищам острова благодаря фирменным услугам консьержа и круглосуточным услугам дворецкого по вызову для первоклассных люксов и вилл, которые действительно воплощают в себе роскошный островной образ жизни.