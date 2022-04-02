SAMUI TEST & GO

ラマイサムイ - Samui Test & Go Hotel

Samui
8.5

338レビューによる評価
更新日 April 2, 2022
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サムイ島の東海岸にある手付かずのビーチを見下ろすラマイサムイ（旧ルメリディアンコサムイリゾート＆スパ）は、緑豊かな成熟した庭園に囲まれ、森林に覆われた山々に囲まれた東洋の遺産の村を生き生きとさせます。香りのよいフランジパニが並ぶリゾートの小道は、リラックスできる庭園とさわやかなプールのある75の静かな客室とヴィラにつながっています。

クラシックなオリエンタル建築と風水デザインは、雰囲気のある飲食店、海辺のインフィニティプール、静かなスパで平和と静けさを呼び起こします。ビーチフロントに位置するこのラマイビーチリゾートでは、カヤックやシュノーケリングなどのアクティビティを楽しめます。活気あるチャウエンビーチや必見の岩層彫刻であるヒンタやヒンヤイから車でわずか10分です。

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住所/地図

146/24 Moo 4, Maret Beach, Lamai, Koh Samui, Thailand, 84310

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