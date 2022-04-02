Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.
You will be directly connected to this hotel via email, and they will collect your documents, and request payment.
We only offer Instant Confirmation Letters, and guarantees for our INSTANT CONFIRMATION hotels listed HERE.
サムイ島の東海岸にある手付かずのビーチを見下ろすラマイサムイ（旧ルメリディアンコサムイリゾート＆スパ）は、緑豊かな成熟した庭園に囲まれ、森林に覆われた山々に囲まれた東洋の遺産の村を生き生きとさせます。香りのよいフランジパニが並ぶリゾートの小道は、リラックスできる庭園とさわやかなプールのある75の静かな客室とヴィラにつながっています。
クラシックなオリエンタル建築と風水デザインは、雰囲気のある飲食店、海辺のインフィニティプール、静かなスパで平和と静けさを呼び起こします。ビーチフロントに位置するこのラマイビーチリゾートでは、カヤックやシュノーケリングなどのアクティビティを楽しめます。活気あるチャウエンビーチや必見の岩層彫刻であるヒンタやヒンヤイから車でわずか10分です。