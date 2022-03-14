ルネッサンスコサムイリゾート＆スパ - Samui Sandbox Hotel

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マリオットラグジュアリー＆ライフスタイルホテルの一部であるこのエレガントな5つ星リゾートは、人気のタイのサムイ島にあります。プライベートプール付きの海辺のヴィラを多数提供するルネッサンスコサムイリゾート＆スパは、海沿いの親密な場所にある丘の上にあり、リラックスした休暇に理想的な場所です。ジムでのトレーニングから水泳やマウンテンバイクまで、さまざまなレクリエーション活動が提供されています。また、島で唯一の18ホールのゴルフコースであるサンティブリを含むいくつかのゴルフコースが近くにあり、ゴルフ愛好家もこの場所を楽しむことができます。 3つのレストランでは地元料理と各国料理を提供しており、各ヴィラには専用のテラスがあります。太陽の下や水面下で1日過ごした後は、敷地内のクアンスパで筋肉痛を解消してください。国際的なクラスのプロパティであるルネッサンスコサムイリゾート＆スパは、あなたの期待を下回ることはありません。