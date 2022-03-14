SAMUI TEST & GO

ルネッサンスコサムイリゾート＆スパ - Samui Sandbox Hotel

Samui
8.7

377レビューによる評価
更新日 March 14, 2022
Renaissance Koh Samui Resort & Spa - Image 0
Renaissance Koh Samui Resort & Spa - Image 1
Renaissance Koh Samui Resort & Spa - Image 2
Renaissance Koh Samui Resort & Spa - Image 3
Renaissance Koh Samui Resort & Spa - Image 4
Renaissance Koh Samui Resort & Spa - Image 5
+45 写真

Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel is not a Direct Payment Partner yet, and we cannot gaurentee the following things
  • We cannot guarantee secure payment for this hotel.
  • We cannot guarantee secure document handling for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast response for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast confirmation letter for this hotel.

You will be directly connected to this hotel via email, and they will collect your documents, and request payment.

We only offer Instant Confirmation Letters, and guarantees for our INSTANT CONFIRMATION hotels listed HERE.

部屋

All of the following packages include the required tests, and transport.

マリオットラグジュアリー＆ライフスタイルホテルの一部であるこのエレガントな5つ星リゾートは、人気のタイのサムイ島にあります。プライベートプール付きの海辺のヴィラを多数提供するルネッサンスコサムイリゾート＆スパは、海沿いの親密な場所にある丘の上にあり、リラックスした休暇に理想的な場所です。ジムでのトレーニングから水泳やマウンテンバイクまで、さまざまなレクリエーション活動が提供されています。また、島で唯一の18ホールのゴルフコースであるサンティブリを含むいくつかのゴルフコースが近くにあり、ゴルフ愛好家もこの場所を楽しむことができます。 3つのレストランでは地元料理と各国料理を提供しており、各ヴィラには専用のテラスがあります。太陽の下や水面下で1日過ごした後は、敷地内のクアンスパで筋肉痛を解消してください。国際的なクラスのプロパティであるルネッサンスコサムイリゾート＆スパは、あなたの期待を下回ることはありません。

SHOW ALL HOTELS
190以上のSANDBOXホテルをすべて検索
スコア
0.0/5
未評価
に基づく 0 レビュー
評価
優れた
0
とても良い
0
平均
0
貧しい
0
ひどい
0
ルネッサンスコサムイリゾート＆スパゲストだった場合、ホテルと私たちの視聴者は、詳細なレビューを残していただければ幸いです。
レビューを残す ルネッサンスコサムイリゾート＆スパ
すべてのレビューを見る

住所/地図

208/1 Moo4, Tambol Maret, Lamai, Koh Samui, Thailand, 84310

パートナーホテル

チャウエンノイプールヴィラ
8
との評価
464 レビュー
から ฿-1
スカイビーチホテル
9.5
との評価
23 レビュー
から ฿-1

人気のフィルター

近くのTest & Goホテル

ラマイサムイ
8.5
との評価
338 レビュー
から ฿-1
CHUZ Villas Samui
9.4
との評価
15 レビュー
から ฿-1
ザハイブホテルサムイ
8.3
との評価
1255 レビュー
から ฿-1
スパリゾート
7.3
との評価
8 レビュー
から ฿-1
The Rock Samui
8.8
との評価
6 レビュー
から ฿-1
ロッキーズブティックリゾート
9
との評価
414 レビュー
から ฿-1
ファーストバンガロービーチリゾート
7.4
との評価
642 レビュー
から ฿-1
ファーストレジデンスホテル
7.6
との評価
735 レビュー
から ฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU