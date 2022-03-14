Renaissance Koh Samui Resort & Spa 4 звезд - Samui Sandbox Hotel

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Этот элегантный 5-звездочный курорт, входящий в состав отеля Marriott Luxury & Lifestyle, расположен на популярном тайском острове Самуи. Курортный спа-отель Renaissance Koh Samui расположен на холме в уединенном месте у моря, что делает его идеальным выбором для спокойного отдыха. К услугам гостей несколько прибрежных вилл с частными бассейнами. Предлагаются разнообразные развлекательные мероприятия, в том числе все, от тренировок в тренажерном зале до плавания и катания на горных велосипедах. А поскольку поблизости есть несколько полей для гольфа, в том числе Сантибури, единственное на острове поле для гольфа с 18 лунками, любителям гольфа это место обязательно понравится. В трех ресторанах подают блюда местной и интернациональной кухни, а у каждой виллы есть собственная терраса. После дня, проведенного на солнце или под водой, отправляйтесь в спа-центр Quan на территории отеля, чтобы получить помощь при болях в мышцах. Отель международного класса Renaissance Koh Samui Resort & Spa не оправдает ваших ожиданий.