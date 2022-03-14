SAMUI TEST & GO

Renaissance Koh Samui Resort & Spa 4 звезд - Samui Sandbox Hotel

Samui
8.7
оценка с
377
Обновление March 14, 2022
Renaissance Koh Samui Resort & Spa - Image 0
Renaissance Koh Samui Resort & Spa - Image 1
Renaissance Koh Samui Resort & Spa - Image 2
Renaissance Koh Samui Resort & Spa - Image 3
Renaissance Koh Samui Resort & Spa - Image 4
Renaissance Koh Samui Resort & Spa - Image 5
+45 фотографии

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel is not a Direct Payment Partner yet, and we cannot gaurentee the following things
  • We cannot guarantee secure payment for this hotel.
  • We cannot guarantee secure document handling for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast response for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast confirmation letter for this hotel.

You will be directly connected to this hotel via email, and they will collect your documents, and request payment.

We only offer Instant Confirmation Letters, and guarantees for our INSTANT CONFIRMATION hotels listed HERE.

Номера

All of the following packages include the required tests, and transport.

Этот элегантный 5-звездочный курорт, входящий в состав отеля Marriott Luxury & Lifestyle, расположен на популярном тайском острове Самуи. Курортный спа-отель Renaissance Koh Samui расположен на холме в уединенном месте у моря, что делает его идеальным выбором для спокойного отдыха. К услугам гостей несколько прибрежных вилл с частными бассейнами. Предлагаются разнообразные развлекательные мероприятия, в том числе все, от тренировок в тренажерном зале до плавания и катания на горных велосипедах. А поскольку поблизости есть несколько полей для гольфа, в том числе Сантибури, единственное на острове поле для гольфа с 18 лунками, любителям гольфа это место обязательно понравится. В трех ресторанах подают блюда местной и интернациональной кухни, а у каждой виллы есть собственная терраса. После дня, проведенного на солнце или под водой, отправляйтесь в спа-центр Quan на территории отеля, чтобы получить помощь при болях в мышцах. Отель международного класса Renaissance Koh Samui Resort & Spa не оправдает ваших ожиданий.

SHOW ALL HOTELS
Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX
Счет
0.0/5
Без рейтинга
На основе 0 отзывы
Рейтинг
Отлично
0
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Renaissance Koh Samui Resort & Spa 4 звезд , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Renaissance Koh Samui Resort & Spa 4 звезд
СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ

Адрес / Карта

208/1 Moo4, Tambol Maret, Lamai, Koh Samui, Thailand, 84310

Отели-партнеры

Вилла «Чавенг Ной» с бассейном
8
рейтинг с
464 отзывы
Из ฿-1
Скай Бич Отель
9.5
рейтинг с
23 отзывы
Из ฿-1

Популярные фильтры

Ближайшие отели Test & Go

Ламай Самуи
8.5
рейтинг с
338 отзывы
Из ฿-1
CHUZ Villas Samui
9.4
рейтинг с
15 отзывы
Из ฿-1
УИВ ОТЕЛЬ САМУИ
8.3
рейтинг с
1255 отзывы
Из ฿-1
СПА-курорт
7.3
рейтинг с
8 отзывы
Из ฿-1
The Rock Samui
8.8
рейтинг с
6 отзывы
Из ฿-1
Рокки Бутик Резорт
9
рейтинг с
414 отзывы
Из ฿-1
Первое бунгало на пляже
7.4
рейтинг с
642 отзывы
Из ฿-1
Отель First Residence
7.6
рейтинг с
735 отзывы
Из ฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU