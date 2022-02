Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

2018年に改装されたDevasomKhaoLak Beach Resort&Villasは、ビジネスでもレジャーでも、KhaoLakでの快適な滞在をお約束します。ここから、ゲストは活気ある街が提供するすべてを最大限に活用することができます。便利なロケーションにあり、市内の必見の目的地に簡単にアクセスできます。デヴァソムカオラックビーチリゾート&ヴィラズでは、優れたサービスと優れた設備が忘れられない滞在をお約束します。プロパティの主な機能には、すべての部屋での無料Wi-Fi、24時間のルームサービス、24時間のセキュリティ、毎日のハウスキーピング、ギフト/土産物店が含まれます。ここでの滞在中に高品質の客室設備を体験してください。一部の客室には、クローゼット、無料のお茶、タオル、ハンガーラック、長い一日の後に充電できるようにスケールが付いています。カヌー、フィットネスセンター、屋外プール、スパ、マッサージなどのレクリエーション施設は、脱出とリラクゼーションのために設計されています。素晴らしい設備と絶好のロケーションにより、デヴァソムカオラックビーチリゾート&ヴィラズはカオラックでの滞在を楽しむのに最適な拠点となっています。

