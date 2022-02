Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Les demandes de réservation vous mettent en contact direct avec Hôtel Hatzanda Lanta de manière prioritaire, et Hôtel Hatzanda Lanta percevra directement le paiement de votre part.

Hatzanda Lanta Resort is no longer operating as an SANDBOX .



Si vous cherchez un hôtel bien situé à Koh Lanta, ne cherchez pas plus loin que le Hatzanda Lanta Resort. Situé à seulement 80 km, cet hôtel 1,5 étoiles est facilement accessible depuis l'aéroport. Grâce à son emplacement idéal, l'hôtel offre un accès facile aux destinations incontournables de la ville. Offrant aux clients de l'hôtel des services de qualité supérieure et une large gamme d'équipements, le Hatzanda Lanta Resort s'engage à faire en sorte que votre séjour soit aussi confortable que possible. Pour le confort de ses clients, l'hôtel propose une connexion Wi-Fi gratuite dans toutes les chambres, un parking, une navette aéroport, des visites guidées, un service de blanchisserie. Les chambres de l'hôtel ont été soigneusement aménagées pour offrir le plus haut degré de confort et de commodité. Dans certaines chambres, vous trouverez la télévision à écran LCD/plasma, une salle de bain supplémentaire, des toilettes supplémentaires, du thé offert, un verre de bienvenue offert. En outre, la multitude d'offres de loisirs de l'hôtel vous assure d'avoir beaucoup à faire pendant votre séjour. Découvrez un mélange attrayant de service professionnel et un large éventail de fonctionnalités au Hatzanda Lanta Resort.

